El presente de Deborah de Corral: fue modelo y pareja de Gustavo Cerati, pero se alejó de todo y rehízo su vida en Miami

A los 16 años, y luego de ser parte de algunas campañas, su imagen irrumpió en la tapa de la revista Gente, lo que terminó de catapultar la carrera como modelo de Deborah de Corral, para apenas un par de años después, ser también un ícono de la televisión de los ‘90 al frente del disruptivo programa El Rayo, símbolo estético de la década.

Ya para esa época incursionaría también en la música junto con Charly Alberti, su pareja en ese momento, con quien conformaría el dúo Plum, editando un disco de nombre homónimo con una amplia repercusión en los medios. “Cuando no tenés estudios formales, dependés de tu capacidad de adaptación y de tus talentos naturales. O de tu capacidad de aprender cosas, que yo por suerte tengo. Y es un don y algo que agradezco mucho al universo. Tengo una capacidad de absorción, de aprender y de memoria que diría casi sobrehumana, y eso me ayudó a ser autodidacta y seria en lo que haga. Soy muy estudiosa también. No en el tradicional. Soy re nerd. Una nerd disfrazada de mina que está buena”, contaría en declaraciones a la prensa chilena.

El álbum, que se inspiraba en los sonidos sónicos y ruidosos de Dynamo (la reciente creación de Soda Stereo) y que catapultó el single Cada vez a los rankings, recibió una recepción favorable en su momento, pero con el tiempo terminaría destrozando la relación entre Deborah De Corral y Charly Alberti, según reveló el baterista de Soda Stereo en una entrevista a Clarín. “Aunque nuestras expectativas eran modestas debido al estereotipo de la modelo frívola y el baterista que sale con chicas atractivas, logramos crear un buen disco. Sin embargo, ese mismo disco destruyó nuestra relación. Vivíamos plagados de inseguridades como músicos y nuestra situación económica no era la mejor. Intentamos mantener un perfil bajo como pareja, pero no nos lo permitieron. Luego vino la separación, el dolor más profundo de mi vida”.

Cuando se le preguntó sobre cómo compuso e interpretó ese álbum, ella aclaró: “En ese momento, no tenía estudios musicales formales, pero a medida que me relacioné con músicos más experimentados, fui aprendiendo de ellos. El disco que grabé con Plum fue un evento aislado. Hice ese álbum porque surgió la oportunidad y también porque estaba involucrada sentimentalmente con Charly. Fue una experiencia fantástica. Aprendí a trabajar en un estudio y a componer canciones, pero luego no volví a aplicar esos conocimientos hasta 15 años después. Mi carrera musical realmente despegó en el año 2005″.

Fue para esa época que desembarcaría en la pantalla chica al frente de El Rayo, ciclo que intentaba -y logró- romper con lo acartonado de los magazines de la época. Dos años comandando el envío cuya estética de graphs que entraban y salían de pantalla, información al espectador sobre lo que sucedería o destacando algún textual del entrevistado, llegarían hasta nuestros días.

La reconocida “melómana enferma” y cantante autodidacta formó a partir de 2005 la banda Imperfectos junto al talentoso multiinstrumentista y productor Ezequiel Araujo. Juntos grabaron un EP de cuatro canciones y realizaron actuaciones en distintos lugares de todo el país a lo largo de 2006 y parte de 2007.

En marzo de 2010, recibió la convocatoria de INXS para unirse a ellos como invitada en su gira. Así, tuvo la oportunidad de presentarse en los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver y en Australia, donde grabaron una versión folk de New Sensation para el último álbum de covers de la banda australiana. En 2011, durante el último concierto de INXS en la Argentina, que se llevó a cabo en el Estadio Luna Park, De Corral subió al escenario y recibió una ovación efusiva. Fue el momento perfecto para lanzar su primer álbum como solista, Nunca o una eternidad. La mayoría de las canciones del álbum surgieron entre agosto y diciembre de 2010, algunas basadas en ideas que había tenido años atrás.

La grabación del álbum se realizó en Montevideo, Buenos Aires, Chile y Miami entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. El primer sencillo promocional fue “Algo”, una pegajosa canción pop producida por Juan Campodónico, de Bajofondo. En el álbum, Deborah se encargó de la guitarra acústica, el ukulele y el piano eléctrico, y fue acompañada por Gonzalo Aloras en la guitarra, Nico Porta en el bajo, Alejandro Oaky Castellani en la batería, la percusión y los coros, y Julieta Brotsky en los coros, teclados y percusión.

En lo que respecta a su vida personal, para los primeros días del año 2000 sorprendería a la prensa el inicio de su noviazgo con otro Soda Stereo, Gustavo Cerati. Fueron cinco años de amor, hasta que ella decidió poner fin al vínculo. “No es que éramos parte de un grupo de amigos. Con Gustavo de golpe la vida nos juntó y explotó una atracción que se convirtió en un amor, rápidamente irrefrenable. Él era una persona pública y yo hubiese preferido que no fuera tan grosso ni conocido. Que fuera él, pero en otras circunstancias. Pero no fue así, y lo que a él lo hacía ser quien era, más allá de quien era él espiritualmente y como persona, fue erosionando la relación y distanciando. Porque sí, no soy el tipo de mujer con la que él solía estar o que tuviera mucho sentido con que estuviera. Soy una persona con un carácter muy fuerte, independiente, no tenía la placidez para aguantar ciertos aspectos de estar con un rockstar. Y estuve con él por amor. Donde te lleva el amor te bancas esas cosas del otro, pero después con el tiempo, la cosa no funcionó”, revelaría a la prensa chilena.

Respecto de los últimos días del músico, detallaría: “Antes de que él tuviera este desafortunadísimo accidente, habíamos vuelto a relacionarnos de manera amistosa. Me aconsejaba en mis primeros pasos con la música, y hasta tocó el bajo en uno de mis temas. Éramos afines a nivel intelectual y espiritual. Y buenos amigos. Es poca la gente en la vida que te conoce y quiere bien. Con Gustavo lo tuvimos y por suerte lo pudimos recuperar. Lamentablemente fue un poco tarde”.

En la actualidad, Deborah se encuentra al frente de Tigre, la joya culinaria de Miami, donde los últimos días tuvo lugar una noche solidaria que sirvió de puente para unir a la comunidad argentina.

En 2017 en una charla con Teleshow había expresado: “A mí evidentemente me encanta cambiar de piel. Es uno de mis hobbies favoritos porque lo hago bastante a menudo. Soy muy inquieta. No me gusta quedarme en lo mismo. Sobre todo profesionalmente y a nivel de mis inquietudes, de las actividades que me interesan. Voy siempre cambiando. Ahora realmente encontré dos actividades, dos artes que me encantan y me hacen muy bien y que por suerte puedo compartir con el público, una es la música y la otra es la cocina. Son esas dos las únicas que voy a seguir”.

“El hecho de que tanto en la cocina como en la música lo que vos hacés, tu creación, no termina de completarse hasta que el otro no la recibe, hasta que el otro no la asimila con sus emociones, con su cuerpo”, ejemplificó sobre la unión entre la gastronomía y la música. “Recién cuando el otro te devuelve una reacción o una emoción con lo que vos hiciste, ahí se termina de componer, de completar lo que hiciste”, cerró.

