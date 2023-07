Lali Espósito dio un contundente mensaje sobre su sexualidad: “No soy ni voy a ser lo que otros quieren”

Lali Espósito habló de su sexualidad durante su gira por España

Hace un tiempo que Lali Espósito pisa fuerte en suelo europeo, un terreno que no le resulta desconocido desde su época de Casi ángeles. Tanto en su faceta de actriz, donde protagonizó las tres temporadas de la serie Sky Rojo, como en la de cantante, la talentosa artista argentina deja su huella en escenarios, estudios de televisión y en sus andanzas que reproduce en las redes sociales.

Por estos días la intérprete de “Disciplina” está realizando una serie de conciertos en España, luego de pasar por Suiza y antes de seguir la gira rumbo a Italia. Y en la capital española se sumó a la manifestación por el Día del Orgullo LGBTIQ+, y aprovechó para dirigirse a su público sobre cómo vive su sexualidad y sobre la revelación que tuvo a sus 23 años cuando compuso la canción “Soy”, que admitió haberla escrito “desde la inocencia y el anhelo”.

“La escribí pensando en que alguien me comprenda, que alguien empatice. Hoy, con 31 años me doy cuenta del grito de libertad que significó en ese momento escribir esa canción, ya que aún no entendía ni aceptaba del todo mi bisexualidad”, leyó desde su teléfono celular, recibiendo una ovación de los presentes. “Veía qué complicado que era para mis amigos, mis colegas, la gente que amaba, todos los que estaban a mi alrededor, ser quiénes querían ser”, continuó, abriendo cada vez más su corazón.

Durante su discurso, Lali repudió los hechos de violencia sufridos por las víctimas de ataques homófobos. “Esto no puede pasar. Hay mucho palabrerío alrededor de la libertad y un sistema que no ayuda. Les pedimos a quienes corresponda que hagan valer el derecho a la vida y a la libertad”, prosiguió, antes de destacar la enseñanza que recibió de la comunidad LGBTIQ+.

El posteo de Lali por el Día del Orgullo LGBTIQ+

“Colegas artistas, compañeros, mis amigues me enseñaron con la acción, con poesía, con música. Que amar es para valientes, que la vida se vive y se puede aprender y desaprender. Me enseñaron que odiar es de cobardes, de gente incapaz”, agregó.

Lali mostró su orgullo como representante latina. “Seguimos marchando, seguimos levantando la bandera. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. No soy ni voy a ser lo que otros quieren que sea”, aseguró. Además de su presencia física, la cantante dejó un posteo en sus redes para ratificar su postura.

“Soy eso que tiene sentido cuando nos miramos entre nosotros. Entre los sensibles y amorosos. Entre inconformistas y verdaderos. Entre mostras y entre familia. Soy todo eso que se entiende a través de la empatía y el sentido de unión, de comunidad”, expresó la artista, que en noviembre del año pasado había deslumbrado durante la marcha en la ciudad de Buenos Aires.

Lali en República Z habló sobre su sexualidad

Este año, durante una entrevista íntima con La Tía Sebi para Biri Biri (República Z), la cantante de “Diva” también se había manifestado al respecto: “Al principio uno niega, está la temporada de negación. Yo creo que me lo negaba a mí, no por los demás. No me lo negaba por el entorno, yo decía cómo que no era lo mismo enamorarme de un chico que de una chica. Pero creo que el tiempo y las experiencias te dan la certeza de que no, que soy una persona que siento esto por las personas. Que te enamorás de gente al final de todo”, sintetizó.

