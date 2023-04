Lali Espósito, íntima: su nuevo álbum, los cambios en su sexualidad y “la cuestión solitaria de ser una artista”

Lali en República Z habló sobre la soledad y la música

Lali Espósito es una de las artistas argentinas más instaladas en el ambiente nacional e incluso mundial gracias a su trayectoria y talento como actriz, cantante y bailarina.En los últimos días presentó su último disco el cual llamó por su nombre artístico: Lali y este martes fue entrevistada en un mano a mano con la Tía Sebi para el ciclo Biri Biri, de República Z, del que también participan Julieta Puente, Mica Lapegüe y Yeyo de Gregorio. Durante la nota, la artista habló de todo y se animó a reflexionar sobre su vida amorosa, el propósito de su nuevo álbum y cómo llevó a cabo el proceso creativo.

—Hablando de este nuevo álbum podemos ver a una Lali que definió los conceptos del amor, del sexo: ¿En qué formato del amor te estás sintiendo cómoda hoy en día?

—Es que la verdad que en ninguno, por eso creo que me siento cómoda. Igual, es un remanso sentir que elegís un formato. Si a vos te sirve está buenísimo si te hace sentir bien. Todavía no me pasa, no siento que haya uno que me haga sentir bien. Sí he pasado por muchas formas de amor y de vincularme y todas estuvieron re bien en sus momentos y era lo que yo elegía. Lo que estoy evitando es que me arrastre el amor hacia lugares comunes que después uno se encuentra y decís “yo no quería esto en realidad”. Como que por querer a alguien me arrastré yo misma a lugares en donde no soy, o cosas que no me definen o no me copan. Intento muy tímidamente y dentro de mi aprendizaje sentir que soy sincera, porque creo que está bueno para uno y está bueno para el otro también. Es ir vibrándola, no me cierro a ninguna cosa que me pueda pasar.

—Te escuché decir que en el video de “Diva”, que más allá de la opulencia y la cosa lujosa, trata de reflejar un poco lo que sería la soledad. Me hizo acordar un poco a la canción “Lucky” de Britney que ella es una estrella, afortunada pero se siente sola. ¿Te sentiste así alguna vez?

—No directamente, nunca me sentí sola así concretamente. Pero yo creo que ser artista al final de cuentas es una cuestión solitaria. Igual voy a sacarle el mote de artista, todos estamos y sentimos esa soledad. Aunque tengas amigos, amores, familia si es que la tenés, igual te podés sentir solo. En diva y en la idea del video es esta idea de ella que está haciendo su performance pero está todo negro alrededor. Porque hay veces que ser una diva y estar en tu burbuja es una mierda al final porque no ves a nadie. Es un mundo negro que ya no puede ver más nada que a sí misma, se le va derritiendo todo el oro y se convierte en una estatua que no siente, entonces ese es un poco el mensaje y el trasfondo de la canción.

—¿Siempre viviste con naturalidad tu sexualidad?

—Al principio uno niega, está la temporada de negación. Yo creo que me lo negaba a mí, no por los demás. No me lo negaba por el entorno, yo decía cómo que no era lo mismo enamorarme de un chico que de una chica. Pero creo que el tiempo y las experiencias te dan la certeza de que no, que soy una persona que siento esto por las personas. Que te enamorás de gente al final de todo.

—Y te voy a preguntar por ella (Lola Índigo). Vos admitiste que le hiciste una canción, ahora ella te contestó con un remix. ¿Qué onda cuando sacan estas canciones se avisan, che ahí va un palo para vos?

—No, voy a contar por primera vez la historia de N5

—”N5″ es una canción hecha para hacer con Lola. Yo la hago porque estaba en Madrid y veníamos de una semana que se estaba diciendo de todo que si se besaron o no se besaron. Entonces voy al estudio y digo “quiero hablar de esto”. Por eso yo digo esa frase “ya le dimos la portada ahora dame de comer” entonces yo la escribo para ella, por eso tiene ese tinte español. Ella en ese momento también estaba con lanzamientos y cosas entonces no pudimos coincidir pero yo quería sacar la canción igual. Así que lo saqué y ahora ella me respondió en una canción... igual yo no siento que me respondió a mi, te lo juro.

—Dale, ¿de verdad?

—Te lo juro, igual le mandé un mensaje porque, claro, me explotó el teléfono. Y quedamos en que cuando nos juntemos vamos a charlar del tema. De que es muy gracioso todo esto. Pero no es lo que la gente piensa, que uno está planeando, que tenemos dos niñes, que nos casamos en abril. Lola es una amiga que me la he cruzado por la música y que tengo muy buena onda.

