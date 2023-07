Marcelo Tinelli le puso fecha a su debut con el Bailando 2023 y habló de Mirtha Legrand

Marcelo Tinelli habló del Bailando y de Mirtha Legrand (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

Gladys Florimonte en su personaje de Zulma, fue la encargada de poner contra las cuerdas a Marcelo Tinelli para que, finalmente, anunciara la fecha de su regreso a la pantalla con el Bailando 2023. Todo se dio durante la inauguración de la temporada invernal del circo Rodas, donde el conductor ofició de padrino artístico y cortó la cinta, para luego sentarse en la primera fila junto a su primo, Luciano El Tirri Giugno. Y allí, no tuvo más remedio que responderla a la actriz cuando, desde el escenario, le preguntó por el regreso de ShowMatch. “Arrancamos el 22 de agosto”, confirmó el actual gerente artístico de América.

Luego, entrevistado para Socios del Espectáculo por Santiago Riva Roy, Tinelli dio algunas definiciones sobre el debut de su programa. “Es un momento muy difícil de la Argentina, donde es complicado mantener un staff de casi 400 personas y darles laburo. Porque cuando te ponés a hacer las parejas, decís si son 30 tenés que pensar en 30 por 3 o por 4. Más todo el equipo de producción, más todas las luminarias que estamos trayendo del exterior, el estudio de 1000 metros y 9 de altura...Son un montón de cosas que, por ahí, hoy no están en la tele. Pero a mí me encanta, todavía, tener ese concepto de big show que aprendí con (Juan Alberto) Badía y lo mamé con lo que yo veía”, comenzó diciendo.

Y luego agregó: “Me gustaría hacer, por ahí también, un ShowMatch como el viejo, de estar con el escritorio y el micrófono. Lo que pasa es que el humor ya es diferente en la Argentina y tal vez algunas cosas se toman a mal”.

Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli en la ficción de ShowMatch

Consultado sobre la posibilidad de que Mirtha Legrand desembarcara en el canal de Palermo, luego de que Adrián Suar confirmara que se habían terminado las negociaciones con ElTrece para el posible regreso de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, Tinelli se mostró esperanzado de poder llegar a un acuerdo.

“Estuve hablando con Nacho (Viale) y me encantaría que Mirtha este año esté en América. Según lo que le escuché decir al Chueco el otro día, no va a ir a Canal 13 por una cuestión económica. Nosotros no es que económicamente, como canal, estemos espectacularmente bien como para hacerle una gran oferta. Pero me parece que Mirtha es una persona muy querida y a mí me encantaría que estuviera los sábados. Así que yo, personalmente como director de contenido, le guardo ese lugarcito a Mirhta”, concluyó Marcelo.

Cabe recordar que, en diálogo con Ángel de Brito para LAM, Suar había confirmado una versión que se había mencionado semanas antes en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en relación a las frustradas negociaciones para la vuelta de la Chiqui, que señalaba que el inconveniente había tenido que ver con la intención del nieto de la diva de incluir a Juana Viale en el combo y la negativa de esta a ocupar el horario del domingo.

“Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, relató el gerente de programación del canal de Constitución.

