Todas las fotos de la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito junto a sus amigos famosos

(RS Fotos)

En la madrugada del sábado, Ángel de Brito comenzó su cumpleaños con una súper fiesta al término de LAM. El periodista y conductor de América finalizó la jornada laboral del viernes y se fue junto a varios colegas y amigos que hizo en el ambiente a celebrar un nuevo año de vida, ya que a las doce comenzaba el 1 de julio, día que él nació.

Ángel tiene 47 años y hace varios días que viene anunciando un gran festejo para celebrar su aniversario. A través de sus redes sociales, el conductor anunció cómo iba a festejarlo. “Después de ‘LAM’ festejamos mi cumple, que arranca a la medianoche”, escribió el periodista utilizando una imagen suya cuando era un niño. Además, aclaró que iba a dividir la celebración en varias partes: con familia, amigos directos y los del ambiente.

Ángel de Brito junto a Cinthia Fernández en su cumpleaños (RS Fotos)

Este viernes por la noche fue el turno de los famosos, Ángel realizó una masiva convocatoria que contó con muy pocas ausencias ya que el bar que eligió en Palermo para celebrar su cumpleaños estaba repleto de figuras.

La fiesta fue en Jecan, un bar porteño y entre los invitados asistieron: Marcelo Tinelli, Mariana Fabbiani, Marisa Brel, Santi Maratea, Lucía Galán, Verónica Lozano, María Laura Santillán, Connie Ansaldi, el Chato Prada y muchos más.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez presentes en el cumple de Ángel (RS Fotos)

También estuvieron casi todas sus sus angelitas, tanto las actuales como las que pasaron por el ciclo televisivo que hoy encara en la pantalla de América. Entre ellas estaban Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Fernanda Iglesias, Cinthia Fernández, Caro Molinari, Estefanía Berardi, Lourdes Sánchez, Mariana Brey, Analía Franchín, Pilar Shaw, Viviana Colmenero y más.

A quien no se vio presente en las imágenes fue a Andrea Taboada, la reciente desvinculada de LAM, quien era muy amiga de Ángel y con quien el año pasado había realizado un viaje a Europa.

El periodista junto a su colega y amiga Marina Calabró (RS Fotos)

Fue hace unos días al aire de Intrusos, donde de Brito expresó su postura sobre la salida de Andrea y también la de Estefi Berardi. Sin filtro, contó cómo tomó las versiones y las actitudes de sus panelistas que a fin de mes dejarán de sentarse en el estudio de LAM. “Las entiendo, siempre pasa cuando sale un panelista del programa, en este caso son dos. Mi relación con Andrea tiene 15 años, 16 con este, de trabajo y por eso sorprende tanto. Es algo que veníamos hablando ya con ella desde diciembre, la productora estaba hablando con ella, después habló en marzo nuevamente y finalmente hacemos el recambio ahora que el programa está en un buen momento, Andrea va a seguir trabajando en la productora, tiene una oferta concreta, Estefi también tenía ofertas para quedarse en el canal pero decidió tomar otro rumbo”, comenzó explicando el conductor.

Con respecto a Taboada específicamente, Ángel reveló que Andrea es más apegada y que seguirán siendo amigos. “Tuvimos discusiones, pero nunca las hicimos públicas, y no fue a raíz de esto sino que cuestiones personales que no voy a contar. Discusiones tuvimos toda la vida con Andrea”, dijo. Entonces, el movilero acotó: “Hasta que se fueron de viaje juntos”. En ese momento, De Brito sonrió y asintió.

Mariana Brey presente en el festejo (RS Fotos)

“Pero está todo bien, no se rompió ni la amistad ni nada, estamos en un momento como de impasse de la amistad, pero quiero aclarar que no tiene nada que ver con su salida porque esto fue en octubre. Son diferencias personales pero nada grave y tampoco tienen nada que ver con la salida, no es una traición como se está diciendo tampoco. Esto es algo muy hablado, para mí también fue muy difícil tomar la decisión, y entiendo que esté entre enojada y triste, pero bueno el programa es así, va rotando justamente para alimentar al programa”.

Connie Ansaldi en el cumpleaños de Ángel de Brito (RS Fotos)

Marixa Balli fue una de las figuras que más bailó en toda la noche (RS Fotos)

Analía Franchin, otra exangelita que asistió al festejo (RS Fotos)

