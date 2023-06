Adrián Suar habló de todo: ATAV 2, Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, sus hijos, sus exparejas y sus romances

Adrián Suar habló de la Televisión y de Marcelo Tinelli (Video: LAM, América)

En el marco de la rueda de promoción de Los Protectores 2, la segunda temporada de la serie que produce con Polka y protagoniza para Star +, Adrián Suar tuvo un mano a mano con Ángel de Brito para LAM. Y, como era de esperar, el periodista le preguntó por todos los temas, empezando por su rol al frente de la gerencia de programación de ElTrece y terminando por sus romances y su actual estado civil.

“Hace un par de años que estoy probando y peleando. Algunas cosas me salen mejor y otras peor. Por momentos lo vivo mal, después me normalizo”, comenzó diciendo sobre el presente del canal de Constitución. Y dejó en claro que sí lo afectan las mediciones de audiencia. “Con los años aprendí a manejar eso porque el rating es muy emocional”, explicó. Y aseguró que la terapia lo ayudó a poder manejar los vaivenes del éxito.

Puntualmente, en relación a ATAV 2, la tira de época que puso en el prime time, señaló: “Como hay poca ficción, por lo menos en los canales abiertos, ponés una con la expectativa que genera en un canal como ElTrece, que hace Polka y en la que estoy yo atrás, y genera (polémica). Cuando a una ficción no le va del todo bien, como yo hubiese querido, se habla. En los últimos diez años, todo se exponenció, lo que sale en las redes y lo que se dicen en los programas. Pero yo, en ese sentido, trato de ser callado en las buenas y, en las malas, tranquilo”.

¿Qué fue lo que falló en este caso? “No sé. Porque no es el rating que yo esperaba, pero también hay mucha gente que lo ve y lo sigue en otras plataformas. Yo esperaba otra cosa. Ahora, cuando me separo del rating, veo el programa y hay cosas que me gustan y otras que no. A lo mejor, era mucho de todo, con los desaparecidos más las historias de época”, reconoció Suar. Y aseguró que él le tenía mucha fe: “Me gustaban mucho los años ‘80 y todo lo que los rodeaba, el comienzo de la democracia, el mundo gay de ese entonces con lo difícil de los milicos, el sida...Había temas que a la hora de sentarte con la hoja en blanco sentía que no podía dejar de tocarlos”.

Sobre su relación con Marcelo Tinelli, actual gerente de contenidos de América, dijo que terminaron bien. “Podríamos haber terminado a los tiros, pero la verdad es que nunca tuve un problema fuerte con él”, aseguró. Y contó que en, su momento, él le había dijo al conductor de ShowMatch que lo mejor era que parara un tiempo para definir qué quería hacer y que su idea era pedirle que volviera en septiembre, porque ya tenía la tira para el primer semestre del año. “Es así la tele, es dinámica y va cambiando”, explicó.

Sin embargo, reconoció que sigue hablando con Tinelli aunque no son amigos. “Yo le tengo bastante aprecio y cariño, porque fuimos parte de una televisión muy picante de muchos años”, aseguró Suar. Y reconoció que todo lo que se decían Marcelo y él al aire “era verdad”. “Él lo sabe y se lo digo mirando a la cámara ahora que está manejando los destinos de América: es muy difícil tenerlo. Es picante y es un pedidor serial. Pero siempre nos llevamos bien”, agregó.

Adrian Suar habló de Mirtha Legrand (Video: LAM, América)

Por otra parte, Suar habló de los beneficios de trabajar en televisión. “Es un gueto, donde unos van entrando y otros se van yendo. Los que están van ocupando otros lugares. Y te abre la posibilidad de tener cosas que no te da ni el teatro ni otro rubro. Es un mundo de mucho glam. Te invitan a los restaurantes, para ir de lo más estúpido. Es la popularidad inmediata”, contó. Pero aseguró que le “fascina” hacer teatro y lo va a seguir haciendo mientras le “dé el cuerpo”.

Y luego se mostró orgulloso de la carrera de su hijo, Toto Kirzner, que también siguió el camino actoral. “Tomás es una persona con muchísima personalidad, un pibe muy luminoso. Me da bola, pero yo no soy muy de presionarlo. Le doy un consejo, pero trato de no caer en los lugares comunes. Y me gusta mucho. Lo veo en Votemos, la obra que está haciendo en la calle Corrientes, y en la tira. Y digo: ‘¡Qué suerte que es buen actor el pibe!’”, señaló.

¿Cómo está su relación con Araceli González, la madre de su hijo mayor, y con Griselda Siciliani, mamá de Margarita? “A Ara no la veo hace muchos años. Toto es mayor de edad, así que después de los 18 ya no la vi. A Gri la veo por la nena que acaba de cumplir 11 y, como vivimos mucho más cerca, tengo un vínculo que, por lo menos desde mi mirada, podría decir que es de familia”, dijo. Y dejó en claro que a la actual esposa de Fabián Mazzei le desea “lo mejor”, aunque no volvió a llamarla para trabajar después de la última pelea fuerte.

Sobre las frustradas negociaciones para el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla, confirmó que no se llegó a un acuerdo económico con la productora de Nacho Viale. Y que la propuesta del nieto de la diva incluía también a Juana Viale, pero que ésta no quería hacer los almuerzos de los domingos y que la Chiqui no estaba dispuesta a ceder las cenas de los sábados.

“Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, relató.

Adrián Suar hablo de sus romances (Video: LAM, América)

Finalmente, Suar habló de sus romances y reconoció que no volvió a enamorarse después de su separación de Siciliani. “Se dice más de lo que pasó. A mí me han hecho daño también. Lo que he vivido, lo he vivido. Pero muchos fueron mentira. Y me duele cuando me inventan fama de algo que no soy”, aseguró. Y, aunque reconoció haber sido infiel en alguna etapa, dejó en claro que esa no era su naturaleza. “No soy eso”, sentenció.

“Me han hecho fama de galán y de irresistible. ¡Y mirá lo que soy yo! Que he tenido historias, sí. Pero soy mucho más tranquilo. Yo no me siento cómodo en el rol de. ‘Mirá qué loco este tiene una mina’”, dijo. Y agregó que, aunque en algún momento le gustó lo clandestino, no es algo que prefiera para toda la vida.

¿Por qué no se volvió enamorar? “Viste que el amor es así. Yo no busco, en la vida las veces que me pasó fue así...Mis historias más fuertes fueron Araceli y Gri, que eran personas del medio. Pero yo no busco, siempre me he encontrado. Lo mágico de eso que me pasó en un encuentro, me pasó sin buscarlo. Yo me separé hace siete años. Y estoy abierto, me encantaría porque estoy bien. Pero también estoy bien solo. He trabajado mucho en mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para esta bien yo”, contó.

Y reveló que el final de su relación con Siciliani fue porque “se terminó el amor”, pero que él sufrió mucho porque a la primera que se le terminó fue a ella. “Fue difícil para mí, pero así es la vida. Y hoy tenemos un vínculo hermoso. ¡Yo la adoro! La siento como alguien muy cercano que ha hecho mucho por mí. Me ha ayudado mucho en mi carrera, en mi vida y me hizo mejor padre”, explicó. Y aseguró que en este momento estaba solo y no sabía si estaba dispuesto a volver a probar la convivencia. “Ya me acostumbré, lo que es un problemón”, reconoció.

