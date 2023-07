Andrea Ghidone contó su experiencia con Aníbal Lotocki: “Fui la primera en denunciarlo y me mataron”

Andrea Ghidone reveló que fue operada por Aníbal Lotocki (Polémica en el bar. América)

Silvina Luna está pasando por un duro momento mientras permanece internada en el Hospital Italiano. El miércoles pudieron sacarle la asistencia mecánica y ya respira por sus propios medios. Por sus problemas de salud, tanto la modelo como otras famosas habían denunciado a Aníbal Lotocki y lograron que el médico tuviera una condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28.

En medio de este contexto, la bailarina Andrea Ghidone reveló que también fue una de las damnificadas por este médico en el ciclo Polémica en el bar (América). “Esta situación la denuncié hace trece años. Fui la primera y me mataron porque en ese momento todos lo defendían. En la Justicia no lo denuncié porque a mí no me pasó nada”, aseguró la artista uruguaya.

Además detalló cómo fue el lugar dónde Lotocki le realizó este procedimiento: “Era la habitación de un departamento donde operaba. En el momento me quería ir. No sabía donde él me iba a operar”. Luego agregó: “Estaba en un consultorio pero no sabía dónde era la operación y me llevan de una habitación a otra del departamento. Entré casi dormida”.

Durante la charla con Marcela Tinayre, Ghidone explicó que luego de someterse a esa operación para sacarse las bolsas de los ojos sufrió una infección, pero decidió recurrir a otro profesional de la salud para solucionar este problema. “Hasta ese momento no sabíamos que no era cirujano plástico, nunca lo dudamos”, finalizó Ghidone.

Silvina Luna permanece internada con un cuadro complejo (Franco Fafasuli)

Entre las ultimas novedades de la salud de Luna, trascendió que el equipo médico le descubrió una bacteria y permanece aislada mientras se recupera. En diálogo con Teleshow, el Dr. Guillermo Capuya brindó detalles acerca de qué se trata y cuál es la verdadera gravedad que presenta: “En realidad la KPC es una súperbacteria, porque es una bacteria multirresistente. Es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, así se llama científicamente que, por supuesto afecta a las personas que tienen su salud más debilitada, como a los inmunodeprimidos y da infecciones graves”.

Más adelante, Capuya explicó: “Es una bacteria muy compleja, porque el tratamiento es largo y a veces requiere combinaciones múltiples de antibióticos hasta dar con los que logren combatirla. Siete, ocho y hasta diez antibióticos se pueden requerir para poder erradicarla”. En cuanto a la manera en que pudo haberse contagiado, el médico encargado de las Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto dijo que es muy frecuente en los pacientes que están hospitalizados.

“Se puede contraer a través de los catéteres, de la saliva, por contacto. La verdad que cuando los médicos tenemos un cultivo con KPC es un problema complicado, muy complicado porque esta bacteria tiene la capacidad de resistir a la mayoría de los antibióticos y puede dar infecciones generalizadas causando una sepsis. Suele presentarse principalmente en unidades de cuidados intensivos en los hospitales justamente por la debilidad en su organismo que presentan los pacientes que están allí internados”, manifestó el médico.

“El tratamiento para combatirla consiste en antibióticos específicos que se pueden dar de 10 a 14 días aproximadamente, combinándolos entre ellos. Uno de los que se usan habitualmente es la Polimixina B y la Tigeciclina, entre otros”, concluyó el especialista.

