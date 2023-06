Paula Robles celebró su cumpleaños en París y recibió un saludo especial de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Paula Robles, acompañados de su hija Juanita, quien se fue a vivir a París

“Veníamos ya de algunas crisis. No te separás de un día para el otro”. A fines del año pasado, Paula Robles contó cómo fue el final de su relación con Marcelo Tinelli, en una charla con Ángel de Brito en LAM; Allí también se refirió al vínculo con sus hijos Francisco y Juanita: “Son hermosos y la relación que tenemos es muy buena. Soy una mamá de hablar mucho, no soy muy dura. Marcelo es más de poner los límites. Yo también, pero soy más de hablar. Ahora Juanita se va a Francia. Yo estoy feliz, tiene todo para irse y crecer. No sé si se va a ir a vivir, es algo que se va dando de a poco”, dijo.

“¿Van a volver? ¿Van a ser novios de nuevo?”, consultó el conductor y su primera respuesta fue una carcajada. Después, explicó el motivo de unas fotos que los mostraban juntos. “Mis viejos están muy grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia”, contó con respecto al acercamiento, coincidente con la entonces reciente separación de Tinelli y Guillermina Valdés.

El mensaje de Marcelo Tinelli a Paula Robles

Allí contó cómo era su relación con el conductor. “Es un buen ex, sí. Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda...”, fue la respuesta de la bailarina. “¿Fue fácil la separación?”, insistió De Brito. “¡Re!”, dijo ella y soltó una risa ante la duda de Ángel. “Para mí, el amor se transforma. No es amor de pareja pero sí es algo de que uno se sigue queriendo. Y somos los papás de los chicos, es inevitable para mi no quererlo. Es el papá de mis hijos”, agregó, a la vez en que contó en que no hablan mucho. “Quizás antes, cuando los chicos eran chiquitos sí hablábamos más, o nos ayudábamos si alguno de los dos nos íbamos de viaje”, contó.

Pasaron algunos meses y el vínculo entre Tinelli y Robles se mantiene en el mismo orden. Por caso, en junio pasado coincidieron en el cumpleaños de su hija, quien pasó unos días en Buenos Aires de visita. Cabe recordar que Juanita está viviendo en París, donde en marzo debutó en la Semana de la Moda para una exclusiva marca en la capital francesa.

Por estos días, Paula viajó a la Ciudad Luz para festejar sus 56 años junto con su hija. Y desde allí recibió el saludo de su ex, que compartió una foto de ellas en su cuenta de Instagram: “Feliz Cumple querida Paula. Estoy tan feliz de que estés en París festejándolo con nuestra divina Juanita. Las amo mucho”, escribió el conductor. La historia no quedó allí, ya que ella replicó ese mensaje del conductor con un texto que reza: “Felicidad absoluta, gracias Marce amor”.

Juana Tinelli y el saludo de cumpleaños a Paula Robles

A modo de regalo, los dos hijos también recordaron a su madre con sendas fotografías de la infancia. Juana se volcó a una imagen en que se encuentra alzada por Paula acompañada de un “Feliz cumpleaños” junto con un corazón blanco.

Francisco, en tanto, prefirió una instantánea en la que se lo ve en un amplio jardín con su madre embarazada de Juana, acompañada de un escrito que dice: “Feliz cumpleaños Paula Robles. Gracias por darme la vida a mí y a mi mejor amiga, Juanita Tinelli”.

Para el momento del íntimo festejo, Juana expresó: “Nada más lindo que tenerte acá y festejar tu cumple juntas. Te amo incondicionalmente”, con una foto y una marcada sonrisa de Robles en su rostro.

El mensaje de Francisco Tinelli en el día del cumpleaños de Paula Robles

