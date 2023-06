Mar Lucas se confesó sobre su relación con Rusherking: “Me cuida mucho”

Mar Lucas habló de su relación con Rusherking (LAM. América)

Tras su separación de Eugenia La China Suárez, desde hace algunas semanas se lo vincula a Rusherking con Mar Lucas, una influencer española que cuenta con una incipiente carrera musical. Días atrás y según una publicación de El Ejército de LAM en Twitter, se pudo ver una foto del argentino con la joven influencer en un hotel de la capital española: “Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”, escribió la cuenta del programa de América, en la actualización de una relación que empezó en la fiesta Bresh, y lejos de ahuyentar los rumores, continuaron viéndose e incluso compartieron fotos juntos.

Ante este panorama, la palabra de ambos es muy requerida y fue ella quien rompió el silencio en una entrevista con la influencer mexicana Paola Sasso. “Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con el? ¿No andas con él?”, le planteó la presentadora mientras Lucas se sonrojaba y se tapaba la cara. “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”, respondió mientras se reía, nerviosa.

“¿Y por qué? ¿Por qué no hay algo más? ¿No se explica lo suficiente? ¿Hace falta el ramo de rosas, los pétalos y la historia de película? ¿O qué le hace falta para darle el sí?”, insistió la conductora, logrando poner aun más nerviosa a la española. “No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”, definió.

“Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”, agregó Mar Lucas, misteriosa. “Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguirle luchando”, cerró la presentadora mientras la española seguía riéndose.

“Si quiero a alguien, lo quiero de verdad. Doy todo por esa persona. Tengo una forma de querer muy intensa”, dijo Rusherking por su parte, en una conversación en el programa de radio Perros de la calle (Urbana Play) que conduce Andy Kusnetzoff. El exnovio de la China y Mar compartieron una fiesta junto a amigos del músico, y se los vio muy juntos lo que disparó los rumores de un inicio de romance. Ellos, lejos de negarlo, volvieron a mostrarse en la noche madrileña, compartiendo un trago a la salida de un boliche.

Durante la entrevista, la periodista Sofi Martínez, le preguntó si seguía queriendo luego de separarse. “Queriendo a la persona, me parece sano, por todas las cosas que pasaron. Pero la relación es un punto y aparte”, dando a entender que no hay vuelta atrás luego de la finalización de la relación.

Más tarde, Andy Kusnetzoff indagó sobre la actividad del cantante en sus redes sociales tras una ruptura: “¿Dejás de seguir a tus ex parejas?”. Ante esta pregunta, el intérprete respondió rotundamente con un “no”, aunque luego admitiría que a él lo dejan de seguir. “¿Para qué dejar de seguir?”, se preguntó el joven. “Es como mostrarle al afuera que terminaste”, aseveró.

Además, el santiagueño explicó cómo transita las relaciones amorosas en medio de tanta exposición mediática: “Es como súper complicado, no puedo tener una relación normal, la verdad”. Y continuó: “Vínculo normal, que puedas pasar desapercibido y si querés separarte te puedas separar tranquilo en silencio y sin que nadie te rompa los huevos”, detalló sobre lo que debió resignar desde su fama.

