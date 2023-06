Nancy Dupláa dio su versión tras los dichos de Pablo Echarri sobre la convivencia: “La llama está”

Nancy Dupláa habló luego de los dichos de Pablo Echarri sobre su relación (Escucho ofertas. Blender)

Nancy Dupláa y Pablo Echarri forman una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo. Los actores se conocieron en el 2000 cuando trabajaban en la novela Los buscas de siempre, se casaron en 2007, y han logrado formar una familia ensamblada con sus dos hijos en común, Julián y Morena, y con Luca, el primer hijo que Nancy tuvo fruto de su relación con el conductor Matías Martín.

Esta situación hace que ambos actores sean referencia obligada a la hora de intentar develar el gran secreto del éxito conyugal. De hecho, días atrás Echarri se refirió a cómo abordaban los conflictos que pueden ocurrir durante la convivencia. “La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿no? Soportando esas cosas que no nos gustan”, señaló Pablo ante la pregunta de Desayuno Americano.

En este sentido, dijo que no dormían en camas separadas y se refirió a la posibilidad de intentarlo llegado el caso: “Veríamos. Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo. Si es en pareja, me parece que está todo bien”, expresó.

Con este antecedente reciente, Nancy también se refirió a la recurrente cuestión de la chispa en la pareja: “Hasta ahora, nos gusta a los dos todo lo que nos va pasando. Me gusta lo que está pasando en él y a él le gusta lo que está pasando en mí. La clave, después, es otra cosa, que pase otra cosa en la pareja, lo que cada uno vaya deseando. Pero coincidimos en esta cosa de que, hasta ahora, nos gustamos así”, señaló en diálogo con Guille Aquino para Escucho ofertas (Blender).

Pablo Echarri habló de la convivencia con Nancy Dupláa (Desayuno Americano. América)

Ante estas palabras, Galia Moldavsky celebró efusivamente la relación: “Todos queremos una pareja como Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Pero, además, me mata porque cada vez que dan notas dicen ‘tenemos fuego, estamos bien, todo lo que ustedes imaginan de nosotros es real…’”, expresó la panelista, lo que provocó las risas de la entrevistada: “Está bueno que se sepa que los años van cambiando y las prioridades también. No querés coger todo el tiempo, lo importante es querer coger, tener ganas. Esa llama está”, admitió.

“Hay fuego porque hay transformación, y en esa reformulación siempre seguimos eligiendo al otro”, continuó la actriz. “La pareja es conversación, decir todo. Hay puntos claves, mágicos, que suceden a partir de algo que no es magia, sino la conversación. Es tener los huevos de decir ‘no te banco’ o ‘esto es una mierda’. ¿Qué hace el otro con esto? Mejora porque quiere permanecer o se va a la mierda”, cerró en el ciclo que se emite vía streaming.

En febrero pasado, la pareja viajó a Brasil para celebrar los 16 años de su matrimonio, y en medio del paseo Nancy aprovechó para dejar un mensaje romántico para su esposo: “Te miré… me miraste… me gustaste… te gusté… me pediste casamiento… ¡te dije que sí! Y ahí vamos…haciendo camino al andar… juntos… en complicidad… eso sí… las risas nunca faltan… por suerte… que así siga siendo… ¡¡Te amo, hermoso… gracias, gracias, gracias por ser como sos!!”, escribió la artista.

