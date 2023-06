Las vacaciones del Chino Darín y Úrsula Corberó en una isla soñada: baile, besos y mariposas

Las vacaciones de Chino Darín y Úrsula Corberó en la playa: baile, besos y mariposas (Instagram)

Al Chino Darín y Úrsula Coberó les gusta pasar desapercibidos. La pareja, que ya lleva siete años de relación, mantiene un perfil bajo y solo concede entrevistas para hablar de sus proyectos laborales. En esta ocasión, la actriz de La casa de papel compartió escenas de unos días de vacaciones junto al hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas en una isla paradisíaca de España.

Si bien hace unos días los actores habían viajado a Ibiza, en pleno verano europeo, no fueron solamente a la playa sino a la boda de unos fotógrafos españoles, Virginia Sancho y Txema Yeste. Además de asistir al casamiento de sus amigos, la pareja aprovechó su estadía para disfrutar de unos días de relax en las playas de Ibiza y Formentera. Por esos días, los dos disfrutaron de de los baños en el mar, de comidas en los restaurantes más destacados del lugar y de paseos con sus amigos.

Unos días antes, Úrsula había regresado de su estadía en Argentina cuando estuvo cumpliendo con unos proyectos laborales mientras su novio permaneció en la casa que comparten en España.

Durante su permanencia en el país, la actriz decidió dejar registrado su día a día. Fue a través de sus redes sociales donde cuenta con más de 22 millones de seguidores que la actriz compartió los planes que hizo en Buenos Aires: paseos, viajes, reuniones con amigos, degustación de platos, charlas y muchas risas.

También fue muy difundido un video que grabó con su teléfono celular donde mostraba una situación que le pareció de lo más divertida. ¿Qué se podía ver en el video? Tres hombres bailando al ritmo de mientras preparaban un asado.

Úrsula Corberó mostró un hermoso atardecer en las Islas Baleares captado por el Chino Darín (Instagram)

“Cultura argentina”, escribió la novia del Chino Darín sobre la grabación. Y, sin poder contener la risa, mostró cómo Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna bailaban al ritmo de Los Ramones, frente a una parrilla donde estaban cocinando la carne, con botellas de vino y gaseosas sobre la mesa en la que el resto esperaba el momento de almorzar.

También en otro posteo de su perfil de Instagram escribió: “Baires cada día te quiero más”, allí recopiló los mejores momentos de su estadía en el país recorriendo las calles porteñas o comiéndose una rica chocotorta. También mostró su visita a la Casa Rosada.

Úrsula Corberó y Chino Darín bromearon con una foto de un cartel que decía 'basura' (Instagram)

Finalmente la actriz se despidió del país del que es oriunda su pareja con un extenso posteo y una secuencia de fotos y videos que capturó durante su viaje. “He venido por primera vez a rodar a Buenos Aires y ahora tengo nuevos amigos. He bailado mazo y he comido mucho y cosas muy ricas como el chori y el chipá y el flan con todas sus guarniciones y las empanadas que cuánto más juguito tienen más contenta te pones”, comenzó diciendo Corberó en su posteo. “Gracias a todos los que me habéis acogido y me habéis contagiado tanta alegría de vivir. Os quiero y vuelvo pronto, ¿vale?”, cerró la actriz antes de su regreso a España.

En esta oportunidad, durante el día viernes Úrsula mostró a través de sus redes sociales las vacaciones que está disfrutando junto al Chino en Menorca, en las Islas Baleares. “He vuelto a mi isla favorita con mi persona favorita. Feliz verbena de San Juan por cierto, concluyó en catalán (Felic revetlla de Sant Joannn)”. Junto a su publicación, hizo visible un carrete de imágenes en donde se la puede ver bailando graciosa mientras su novio la filmaba, también un hermoso atardecer captado por el actor y al Chino en traje de baño, con el mar de fondo.

El Chino Darín posó en traje de baño frente al mar (Instagram)

