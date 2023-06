El Conejo contó la historia detrás de la separación de Coti Romero: "No quiero volver a pasar por lo mismo" (Video: "LAM", América)

Alexis Conejo Quiroga habló en televisión de su separación de Coti Romero. Lo hizo luego de llorar en una transmisión en vivo al contar que la joven se había vuelto a Corrientes semanas atrás para refugiarse en su familia y amigos en medio del duelo por la ruptura y que regresó con intenciones de reconciliarse. “Los dos estamos enganchados”, dijo el exparticipante de Gran Hermano en su visita a LAM.

También contó que volvió a Corrientes el jueves, horas antes de que él estuviera en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América. “Se fe muy mal”, aseguró él cordobés y aclaró que los dos están muy tristes por la situación que están atravesando.

“¿Hay chances de que vuelvan?”, le preguntaron y El Cone -como lo llama para sintetizar su apodo- fue categórico: “Yo soy partícipe de que si hay amor siempre hay chances”. “¿Qué les impide?”, quisieron saber entonces en el ciclo de espectáculos. “Después de que ella tomó la decisión, volvimos a hablar hace poquito, ella volvió de Corrientes con otra cabeza, que quería volver, que estuviéramos juntos”, reveló para luego relatar cómo transitó las dos semanas que estuvieron separados y por qué él prefiere esperar para darle una nueva oportunidad a la relación.

Alexis Quiroga y Coti Romero

“Yo pasé dos semanas muy feas, tomando pastillas para dormir. No había forma de dormir”, contó y agregó su hermana viajó desde Córdoba para acompañarlo y que él no quería llorar frente a ella. De manera tal que se iba al gimnasio a las seis o siete de la mañana para poder descargar allí, en el salón privado del edificio en el que vive. “Pasé un montón de cosas que hacía muchísimo tiempo que no me pasaban, pidiéndole por favor... Después, volvió con otra imagen de querer volver, pero sentí que me lo debía a mí, a tratar de estar bien. Pasé dos semanas de mierda”, se sinceró Alexis para explicar por qué prefiere esperar a “sanar” determinadas situaciones antes de atravesar las mismas peleas por las que se distanciaron.

Así las cosas, cuando le consultaron qué extraña de Coti, el exparticipante de Gran Hermano aseguró que “todo”, en especial su compañerismo . Y agregó: “Ella quería volver. Ahora yo necesito estar más fuerte. No quiero volver a pasar lo mismo, quiero estar seguro de que las cosas van a ser distintas, de que la relación va a ser sana”.

“¿Era muy tóxica?”, quiso saber Yanina Latorre sobre el vínculo de los jóvenes, y el Conejo sostuvo que no y que su separación fue por discusiones. “Es cuestión de sanar un montón de cosas”, concluyó Alexis que por estos días permanecerá en Buenos Aires mientras Coti Romero está en Corrientes con su familia y amigos hasta regresar y que puedan volver a verse para hablar en persona y decidir lo que quieren para su futuro.

El video de Coti Romero llorando y un fuerte mensaje contra el Conejo (Instagram)

Días atrás, luego de anunciar su separación, Coti Romero publicó en sus redes sociales un video llorando y en el que de fondo se escuchaba un audio con un mensaje que se interpretó para Alexis. “El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. No le importa el tiempo, la distancia, los kilómetros. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en tí, y se va a dar cuenta que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por tí siempre va a valer mucho”.

