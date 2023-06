Coti Romero confirmó su separación de Alexis Quiroga: "Cada uno tiene sus proyectos" (Video: LAM, América)

Constanza Coti Romero y Alexis Quiroga se enamoraron adentro de Gran Hermano y se convirtieron en una de las parejas más sólidas de esta última edición del reality de convivencia. Desde que salieron del certamen, la relación se fortaleció y si bien pasaron mucho tiempo juntos, no se fueron a vivir al mismo departamento sino que decidieron alquilar dos inmuebles distintos, aunque ubicados en el mismo edificio.

Hace pocas semanas, Coti fue invitada por Ángel De Brito para ser una angelita invitada durante una semana a LAM (América) y la joven aceptó encantada. Desde que se presentó en el programa de espectáculos, la polémica exparticipante de la casa se sintió cómoda y se adaptó a la dinámica del ciclo con sus acotaciones rápidas y a veces irónicas y directas.

En ese momento, le consultaron a la correntina cómo estaba su relación con el Cone. “Estamos muy bien. Ahora está lejos y lo estamos extrañando”, dijo Coti por esos días. Y luego aseguró que la convivencia lejos de las cámaras había resultado mucho mejor de lo que esperaba, a la vez que sorprendió al dar el secreto del éxito de la pareja. “No estamos viviendo en el mismo departamento. Estamos en diferentes departamentos del mismo edificio. Y convivimos casi todo el tiempo, pero está bueno también tener nuestros espacios”, explicó.

Y luego dio más detalles del acuerdo al que llegó con su novio. “Fue una decisión de los dos. Más que nada, porque nuestras familias vienen de visita de vez en cuando. Entonces nos mudamos y les dejamos un departamento libre a ellos. Pero está muy bueno, lo recomiendo”, remarcó. No obstante, cuando Estefanía Berardi la comparó con Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, retrucó sin tapujos: “¡Esperemos no terminar como ellos!”.

Coti Romero confirmó su separación del Cone Quiroga (Instagram)

Tras las risas de todos en el piso, Coti contó que Quiroga le tenía “mucha paciencia”, por lo cual esperaba que la relación pudiera proyectarse en el tiempo. Y reconoció que ella grita por su tono natural de voz. Pero aseguró: “Si te quiere te aguanta sea como sea”.

En ese momento, de Brito hizo pasar a Pepe Ochoa, quien le acercó a la correntina un ramo de flores con una carta escrita en computadora que decía: “Estoy muy orgulloso de vos. Sé que vas a tener buen desempeño y estará lleno de logros y éxitos. La tragedia no es no alcanzar tus objetivos, la tragedia es no tener objetivos que alcanzar. Y hoy, vos los tenés. Te deseo la mejor de las suertes en este nuevo trabajo que iniciás. Te amo, mi angelita, acá estoy para apoyarte”.

Coti Romero y Alexis Quiroga confirmaron su separación (Foto: Instagram)

Aunque la nota no estaba firmada, estaba claro que era un obsequio del Conejo. Pero Coti lo mandó al frente: “Esas palabras no son de él, pero gracias mi amor. Habrá sacado alguna frase de internet o algo de eso. ¡Lo conozco! Pero está lindo el detalle, de verdad. No me lo esperaba”. Lo cierto es que, efectivamente, minutos más tarde Berardi encontró en la web el mismo texto que Quiroga había adjuntado a su regalo.

Cabe recordar que, hace unos días, Romero había preocupado a sus seguidores con un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. “No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres″, comenzó escribiendo.

Y siguió en referencia al Conejo: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mi, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mi, por nosotros”.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones públicas de amor, la pareja más polémica del reality llegó a su fin. Durante este miércoles, al aire de LAM, Ángel De Brito leyó un mensaje que escribió Coti en su cuenta de Instagram en el que confirma la separación.

“Hola, queriamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relacion. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, cerró Coti junto a un emoji de un corazón rojo.

Cabe recordar que el mes próximo los dos debutarán en la pista del Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli y tendrán que enfrentar verse cara a cara nuevamente.

Seguir leyendo: