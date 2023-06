“Es un calvario”: el llanto desconsolado del Conejo al hablar de su separación de Coti Romero, tras rumores de infidelidad

El llanto desconsolado de Alexis Quiroga al hablar de su separación de Coti Romero (Twitch)

“Me voy a tomar dos minutos para hablar...”, dijo Alexis Quiroga, popularmente conocido como El Conejo de Gran Hermano por su participación en el reality más famoso del país. El joven oriundo de Córdoba realizó una transmisión en vivo en su canal de Twitch y se refirió a la situación de angustia que está atravesando por la separación de Coti Romero.

Según explicó, fue ella quien decidió tomar distancia y viajó hace dos semanas a su Corrientes natal para refugiarse en su familia y sus amigas después de haber transitado una crisis y una serie de discusiones de pareja que la llevaron a querer alejarse y definir lo que sucederá con ellos.

En medio de silencios, y pensando cada una de sus palabras, el Cone -como apodaron sus compañeros en el reality- contó que venían teniendo cortocircuitos en la relación, diferentes formas de pensar y de actuar. “Coti decidió tomarse unos días para refugiarse en su familia y sus amigas. Me pareció perfecto, lo más lógico”, consideró Alexis en una transmisión cuyo sonido se emitió más bajo que en otras oportunidades.

Por su parte, se mostró confiado en poder recomponer el vínculo. “No soy partícipe de que esto quiera decir que se haya terminado todo. Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, podamos arreglar esto”, dijo dando a entender que en los próximos días Coti regresa a Buenos Aires y él espera poder verla para poder charlar sobre lo sucedido.

Coti Romero y Alexis Quiroga se conocieron y comenzaron su relación dentro de la casa de Gran Hermano

“Me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo, la extraño un montón”, agregó antes de sumergirse en un silencio, bajar la cabeza y secarse las lágrimas. El Cone no pudo contener el llanto y se tomó unos segundos más hasta que logró estabilizarse. “La necesito mucho”, se sinceró y volvió a apoyar la decisión que tomó su ahora exnovia al querer tomar distancia y esperar el tiempo necesario para ver lo que sucede con la pareja. “Voy a respetar la decisión que ella ha tomado. Voy a tratar de respetarla porque la verdad que me hace mal tenerla lejos. No poder verla, no poder abrazarla, es un calvario”, agregó, todavía secándose las lágrimas de sus ojos.

“Todo el que ha tenido una relación de pareja sabe lo que es, por lo que pasa. Necesitar a la otra persona”, continuó y se dirigió al club de fans de la pareja, aquellos que los apoyan desde que iniciaron su romance dentro de la casa de Gran Hermano: “Que se queden tranquilos, que ni ella falló ni yo fallé”.

La angustia del Conejo Quiroga por la separación de Coti Romero: "La voy a esperar toda la vida" (Twitch)

Por su parte, se mostró con la esperanza de poder “remediar” la situación y tener otra oportunidad. “La verdad es que la amo con todo mi corazón. La necesito mucho y esperaré el tiempo que tenga que esperar. La voy a esperar -repitió- Y si se da que no se pueden solucionar las cosas, aunque es un desgaste y no pasó nada grave, yo he sido muy feliz con ella. La amo y la voy a amar muchísimo, pero la voy a esperar toda la vida. Más allá de que sean caminos diferentes, la voy a esperar toda la vida porque es la persona que amo, que amé”, dejó en claro Alexis su postura.

“Sabe todo de mi vida, más que cualquier otra persona. Me sigue haciendo falta y me va a hacer falta. Ojalá pueda tener una charla con ella la semana que viene. Dios quiera”, continuó El Conejo y antes de finalizar y contó que está acompañado por su hermana, quien viajó desde Córdoba para sostenerlo por estos días. “Estoy sin dormir, vengo llorando...”, se sinceró.

Después de los dichos de Alexis, Coti se expresó en su cuenta de Instagram y salió a cruzar a aquellos que hablan de versiones de infidelidad en la pareja, pese a que El Conejo en ningún momento dio a entenderlo ni dijo nada al respecto. “No se dejen engañar por boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas por sanar”, enfatizó quien se prepara para el Bailando 2023, al igual que Alexis, pero cada uno con su propio partenaire. Algo que estaba estipulado desde antes de la separación.

“Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor, no insistan. Ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, agregó Coti Romero, quien sintió la necesidad de hacer esa salvedad luego de haber comunicado minutos antes la ruptura de la pareja. “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”, había escrito en una primera Historia de Instagram.

