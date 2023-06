Dónde estaba Jujuy Jiménez y por qué no podía usar su celular mientras Bautista Bello estaba con otra mujer en Brasil

El llanto de Sofía Jujuy Jiménez (Video: Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez transita una difícil situación personal al enterarse recientemente que su novio, el polista Bautista Bello, le fue infiel durante un viaje que compartió con amigos. Todo marchaba bien en la pareja que por estas semanas mantenía una relación a distancia porque la modelo se encuentra en Barcelona (España) cumpliendo con compromisos laborales, mientras que él se fue a Río de Janeiro (Brasil) con su círculo más cercano. Sin embargo, en las últimas horas, salieron a la luz imágenes del engaño.

Durante su estadía en las playas brasileñas, el joven deportista fue a bailar a un boliche y allí se lo vio a los besos con otra mujer. Lo reconocieron y de inmediato tomaron fotografías que no tardaron en viralizarse. Quien las publicó en las redes sociales fue Pochi, panelista de Entrometidos en la Tarde -el programa que conduce Carlos Monti por Net TV- y quien está a cargo de la cuenta de Instagram @gossipeame.

Ahora también se conoció qué estaba haciendo Sofía en el momento que se enteró de la infidelidad de su novio. Ella está en Barcelona, España, dispuesta a pasar unos días de vacaciones tras cumplir compromisos laborales, concretamente viajó a Croacia para grabar The Challenge. El mismo programa del que participó en Argentina pero en el exterior, en su versión mundial y fue por eso que ella se ausentó de las redes sociales, ya que no podía tener su teléfono durante el rodaje.

Durante un mes aproximadamente Jujuy no tuvo su celular, estuvo aislada dentro del reality y ni bien se lo devolvieron el teléfono recibió todos los mensajes en los que le contaban que Bautista con otra mujer en Brasil, y también recibió las fotos.

Sofia Jujuy y Bautista Bello estuvieron juntos varios meses, se separaron y luego decidieron recomponer su relación. Según contó la modelo tenían proyectos a futuro

Además, este jueves la modelo compartió con sus seguidores de Instagram varias historias en las que habló del engaño de Bautista. Llorando, Sofía expresó su tristeza a corazón abierto: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”.

“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad. “Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, agregó Jiménez.

También se refirió a cómo seguirán sus días luego de esta situación que le rompió el corazón: “Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos”. Luego, explicó a qué se debe este viaje que está haciendo aunque no dio muchos detalles: “Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante”.

Con total indignación, Sofía aseguró: “Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”.

Durante una entrevista con Teleshow hace un mes, Jujuy había hablado de su relación con Bautista, a quien había definido como “un compañero de la hostia”. En ese momento, y por el vínculo que mantenían, nada hacía presagiar que él podría llegar a engañarla.

“Estoy muy agradecida, porque al principio no entendía lo que es el amor sano. Estaba tan acostumbrada al amor tóxico, a la escena de celos innecesaria. Bauti está más elevado, más evolucionado, porque es muy sano mentalmente, no tiene conflictos, es puro amor. El típico que te potencia, que te mira con ojos de amor entendés. O lo que para mí hoy en día y tengo clarísimo es el amor, que es esta cosa de bancar al otro, acompañar, hacerlo brillar. “¿Te conocí así? Bueno, quiero que seas más todavía”, había explicado la comunicadora.

