Alfa contó que un grupo de piqueteros lo agredieron cuando pasaba por una manifestación: “Me dijeron ‘gorila’”

Alfa conto que unos piqueteros lo agredieron en la calle

Fue un miércoles agitado en la Ciudad de Buenos Aires debido a distintos cortes de tránsito que se produjeron en el centro de la ciudad por diversas manifestaciones. Uno de ellos interrumpió el recorrido de Walter Alfa Santiago, quien se dirigía en su moto hacia el barrio de Palermo, para ser entrevistado en el piso de Intrusos (América).

Al arrancar la entrevista, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) contó lo mucho que le costó llegar al programa que conduce Florencia de la V. “Era un quilombo. Me agarró una patota”, comenzó contando.

“Mi moto dice ‘Alfa’. Vine en moto para hacer más rápido, pero al cruzar Córdoba y 9 de julio, cuando vieron el cartel de ‘Alfa’ empezaron a gritarme ‘Gorila’. Todos encima. Con un miedo...”, agregó el sexagenario mientras mostraba que aún le temblaban las manos, sacudido por el shock.

“No se puede más vivir así. Yo estaba cruzando la Avenida Córdoba. Uno vio que mi moto tiene tres carteles que dicen ‘Alfa’ y me miraron la cara y dijeron: ‘Es Alfa, el gorila’”, agregó quien actualmente es panelista de Polémica en el Bar (América). En la mesa le preguntaron si le habían pegado. Y Santiago contestó: “Hubo ahí un manoteo, pero aceleré y pasé. Pero... ¿por qué llegar a eso? Me lo dicen porque soy antiperonista. Y sí, soy antiperonista. No tengo ningún problema en decirlo. Pero no puede ser, no podemos vivir más así”.

Por otra parte y a raíz de la polémica surgida, en el programa quisieron saber si integraría una lista política. Ahí Alfa contó que si bien le acercaron propuestas de todo tipo, jamás las aceptaría porque entiende que “no está preparado”. “No, de ninguna manera acepté. Por eso estamos como estamos. Para estar en política hay que ser apto, tenés que conocer y saber de administración. Pero así estamos. Cualquiera va a diputado, senador...”, dijo.

Ante el descreimiento de algunos de los panelistas, Alfa dijo: “Si yo muestro el teléfono... Tuve ofrecimientos para ser gobernador, intendente...”. “Estamos sonados. Qué bueno que no lo hayas aceptado”, le replicó Karina Iavícoli.

Esta semana, Alfa se indignó con la aparición de Francisco Arenas en la versión chilena del reality show, que comenzó esta semana. Lo particular de la edición de Chile del famoso certamen televisivo es que se está desarrollando en Argentina, en la misma casa ubicada en Martínez en la que transcurrió el reality que terminó coronando al salteño Marcos Ginocchio. Y a los televidentes de este lado de la Cordillera de los Andes también les llamó la atención la aparición de Arenas, un concursante de 61 años que apareció en el juego con un look muy similar al de Alfa, con una bandana atada a su cabeza.

Así las cosas, este martes el propio Santiago estuvo de invitado en el programa A la Barbarossa (Telefe) y luego de que le mostraran la similitud con el “Alfa trucho” -tal como lo denominaron en el programa conducido por Georgina Barbarossa- se indignó. “Decile a este personaje que ser Alfa es una manera de vivir, no es ponerse una bombacha en la cabeza, que encima está mal puesta y le tapa la mitad de las orejas”, se despachó Alfa sin pelos en la lengua.

Indignado por la comparación y la vestimenta que utilizó su “doble chileno” para parecerse a él, Alfa siguió atacándolo. “Hay que hacerse un buen nudo para llevar esa bandana. No puede salir a decir que es Alfa. Yo desde los 20 años tengo el pañuelo en la cabeza”, dijo muy indignado.

Seguir leyendo: