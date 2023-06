Silvina Escudero será operada esta semana por motivos de salud: “Los médicos decidieron que hay que hacerlo”

Silvina Escudero será operada esta semana

Después de su paso por la edición famosos de Pasaplatos (El Trece), que contó con la conducción de Paula Chaves, Silvina Escudero se prepara para ser sometida a una intervención quirúrgica y atender ciertas cuestiones de su salud.

En diálogo con Teleshow, la bailarina explicó que la operación se realizará este jueves 22 por la mañana. “Gracias a Dios me rodeo de personas hermosas… Y todos quieren venir a visitarme a la clínica. Pero Dios mediante, el viernes a la mañana vuelvo a casa”, contó Silvina.

La intervención médica tiene que ver con que “me tienen que sacar unos quistes que encontraron y que se venían estudiando... Y bueno, ahora los médicos decidieron que hay que hacerlo”, explicó Escudero.

Silvina Escudero

En cuanto a los momentos previos a la operación, Silvina dice sentirse tranquila. “Al estar bastante ocupada, tenés la cabeza distraída. Pero tengo a toda mi familia y amigos atrás mío, dándome mucho amor”, dijo al respecto.

Semanas atrás, cuando estuvo invitada al programa de streaming Estamos en una, por República Z, Escudero habló de su relación con su esposo Federico luego de haber pasado por el altar en agosto del año pasado. “Es muy libre nuestra relación, fiel, leal, eso es algo muy importante para nosotros, en nuestra pareja”, dijo. Al respecto, los conductores acotaron que a veces el casamiento tiene la posibilidad de unir a los esposos con sus seres queridos.

Entonces, Silvina respondió, tajante: “Y te desune”. Enseguida aclaró a qué se refería: “Ahí te das cuenta, posta, quiénes son tus amigos, cómo te bancan, cómo te quieren. Mi mejor amigo dejó de ser mi mejor amigo, desconozco la razón, pero no vino a mi casamiento, mi mejor amigo de 20 años. Mi mejor amigo. No te estoy hablando de un pibe X de un grupo de amigos”.

La tristeza de Silvina Escudero tras perder una amistad luego de casarse

“¿Y no te felicitó?”, le preguntó Marina Lezcano. “Me dijo yo estoy de viaje, no voy a ir al Civil, pero después del Civil no me mandó un ‘¿Cómo te fue?’, ‘¿Cómo salió todo?’. Después a la Iglesia no vino, nunca más me habló. Para mí sintió celos de algo, pero no por amor”, aclaró.

Más adelante Leandro Saifir quiso saber si él es heterosexual, para entender un poco qué podría haberle pasado, pensando en que su amigo podría sentir celos por una cuestión sentimental hacia la bailarina. “Sí”, dijo Silvina. “Ah, mudo me dejaste”, respondió el streamer. “Fue un sufrimiento, entendés, lo sufrí, total”, reconoció Silvina, con un tono de voz muy sentido.

FInalmente, la exnovia de Matías Alé continuó con el relato. “Yo le mandé un mensaje previo al Civil, diciéndole que notaba su actitud muy rara, y medio que fue por la banquina. Me dijo: ‘No, bueno, porque me molestó que el año pasado no viniste a mi cumpleaños”, reveló Silvina sin comprender tampoco la reacción de su amigo de toda la vida. “Es como una factura vieja”, le dijeron y ella acotó dando por finalizado el tema: “Pero es re triste”.

“Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, había dicho Silvina en aquella oportunidad, tras pasar por el altar.

