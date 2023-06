Los 8 escalones: el dato familiar que ayudó a Pampita a contestar bien una pregunta

La respuesta de Pampita en Los 8 escalones (Video: "Los 8 escalones", El Trece)

El ciclo Los 8 escalones de los 3 millones, conducido por Guido Kazcka en las noches de El Trece, en el que los participantes deben demostrar todo su conocimiento, amén de algo de suerte en otros instantes, para poder determinar si las afirmaciones brindadas son verdaderas o falsas, o incluso develar el nombre de algún músico, entre otros desafíos, suma cada vez más adeptos, como se puede apreciar tanto en los números de audiencia como en las repercusiones en las redes sociales.

Así las cosas, desde las más impactantes historias de vida hasta vestuarios que se destacan e incluso algunos que portan distintos tipos de amuletos con la espera de recibir una ayuda divina, de todo puede pasar frente a la pantalla, donde también desde su casa participan los espectadores, ya no por el premio, claro, sino por demostrar cuánto conocimiento hay de cultura general en el hogar, además de ilusionarse con qué se haría con el dinero en caso de alzarse con el premio.

En la última emisión del ciclo, Ion, un profesor de Geografía, fue consultado por el conductor: “El próximo año considerado bisiesto será el 2025, por lo que tendrá 366 días en total. ¿Lo que digo es verdadero o es falso?”. Casi sin dudar y en ese instante, el participante se volcó por la opción que señalaba como verdadera a la afirmación, sin embargo su respuesta fue incorrecta. Fue en ese instante que Carolina Pampita Ardohain, sin perder el tiempo, tomó el micrófono para justificar la respuesta, para lo que utilizó un dato de su vida personal.

“Claro, el próximo año se festeja el 29 de febrero, lo sé porque mi hijo Bauti justo nació ese día, así que cumple muy pocas veces, muchas menos que todo el resto”, detalló entre risas la modelo. Cabe recordar que de la pareja entre Ardohain y Benjamín Vicuña nacieron cuatro hijos: Blanca Vicuña, el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile, seguida de Bautista Vicuña, el 29 de febrero de 2008 en Buenos Aires; Beltrán Vicuña, nacido el 8 de junio de 2012, en Santiago y Benicio Vicuña nacido el 12 de octubre de 2014, en Las Condes, Santiago de Chile.

En lo que respecta al staff de jurados del ciclo, Nicole Neumann está viviendo momentos de mucha tensión en la previa a su boda con Manu Urcera. A fines de la semana pasada, la comunidad mapuche emitió un comunicado en el que repudiaba la unión y el lugar elegido para hacerlo, ya que consideran que la misma provocará un “daño ambiental” en la zona. Y a esta polémica se suma su ida del ciclo.

“Nicole Neumann se está fugando para evitar a los cronistas, las preguntas, últimamente estaba saliendo por otra puerta de los estudios para no enfrentar a la prensa... Se baja del programa de Guido Kaczka, no está grabando. Se toma un recreo de Los 8 Escalones, su vestuarista habría ido a buscar sus cosas”, contextualizaron en Socios del Espectáculo (El Trece). “La producción dice que se tomó unos días, pero se llevó toda la ropa del camarín”, reafirmaron a la vez en que contaron que ya no es parte de las grabaciones del programa de juegos y que hace pocos días Neumann había vuelto de unas vacaciones.

Así las cosas, mientras la producción del programa dice que la ausencia de Nicole será “momentánea”, ya le encontró reemplazo y empezaría a grabar en los próximos días. Después de jugar con el enigmático, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, revelaron de quién se trataba.

“Es alguien que odia a los noteros y a los imitadores”, dijo Pallares antes de que a coro dijeran que el reemplazo de Nicole será Nacha Guevara. “La reemplazará una grande”, cerraron.

