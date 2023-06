Un participante sorprendió a Guido Kaczka al revelar que se compró un coche fúnebre y el insólito uso que le da

Un participante sorprendió a Guido Kaczka tras revelar que se compró un coche fúnebre (Video: El Trece)

Al igual que cada dia, Guido Kaczka recibe a nuevos concursantes en su programa. Con el ciclo Los 8 escalones de los tres millones logró mantener a la audiencia activa frente al televisor cada noche y su ciclo se convirtió en uno de los favoritos de muchas familias. Es que cada día, el juego de preguntas y respuestas que se emite por la pantalla de El Trece genera mucha expectativa en el televidente que se vuelve un participante más del otro lado de la pantalla apoyando a quienes están en el estudio.

Además de las clásicas preguntas y respuestas que se hacen en el juego para conocer al ganador de los tres millones de pesos, en el medio van surgiendo historias de las participantes o anécdotas de vida, algunas muy duras, otras divertidas. En este caso, Fabrizio, de Lomas del Mirador, dejó al conductor del programa sin palabras tras revelar una particular adquisición que hizo.

La situación sucedió cuando él quedó en un escalón para competir con Maia, otra participante, y debían analizar la salvación o no ya que ninguno había contestado bien las preguntas. “Su sueño era tener un coche fúnebre”, leyó Guido sobre la información que la producción le dio del concursante. Sorprendido por lo que había dicho, Kaczka repreguntó: “¿Fúnebre?”.

Entre risas al ver la reacción del conductor, el participante explicó: “Así es Guido, me lo compré hace dos años ya”. Al escucharlo, Roberto Moldavsky, que fue jurado invitado de la noche, no pudo evitar opinar: “¿Vos salís de joda con tus amigos y alguno va atrás descansando?”, lanzó el humorista generando la risa de todos los presentes a lo que Fabrizio le respondió que sí.

Aunque la cosa no terminó ahí, en un momento Guido le preguntó por el club de coches fúnebres ya que desde el control le confirmaron que esto existía y que Fabrizio participaba. Por su parte, el concursante aclaró que son un grupo de personas que tienen este vehículo y que se juntan más que nada en fechas especiales como Halloween. “No, buenísimo”, comentó Maru Botana, que también estuvo como invitada especial del programa.

Con respecto al premio final, el joven aseguró que si lo ganaba, lo iba a utilizar para ayudar a su abuela Margarita en un tratamiento contra la enfermedad terminal que padece ya que los remedios son muy costosos y no los puede adquirir de manera habitual. “Nos llevamos muy bien. Básicamente, me crió de chico”, aseguró. Aunque lamentablemente, a pesar de que empezó muy bien en los primeros niveles, Fabrizio no pudo continuar porque eligieron a Maia que también se había equivocado para que siguiera jugando.

Al igual que Fabrizio, pasan cientos de concursantes por el programa. El oficio probado del conductor, sumado al atractivo del premio en efectivo y la imbatible fórmula de las preguntas y respuestas sostienen el apoyo del televidente que se siente un jugador más desde su casa. La selección de los participantes termina de completar el combo, y cada espectador hace propio el suyo. Iván, por ejemplo, asistió por tercera vez en el ciclo, volvió a consagrarse como el ganador de la jornada y regresó en una cuarta para batir el récord que logró otro concursante, aunque se quedó con las ganas de superar la barrera de los 9 millones.

