La dura historia de vida de la participante que buscaba los 3 millones de pesos en Los 8 escalones

El ciclo Los 8 escalones de los 3 millones, conducido por Guido Kazcka, en el que los participantes deben demostrar todo su conocimiento, amén de algo de suerte en otros instantes, para poder determinar si las afirmaciones brindadas son verdaderas o falsas, o incluso develar el nombre de algún músico, entre otro desafíos, suma cada vez más adeptos.

Así las cosas, desde las más impactantes historias de vida, hasta vestuarios que se destacan e incluso algunos que portan distintos tipos de amuletos con la espera de recibir una ayuda divina, de todo puede pasar frente a la pantalla de El Trece, donde también desde su casa participan los espectadores, ya no por el premio, claro, sino por demostrar cuánto conocimiento hay de cultura general en el hogar, además de ilusionarse con qué se haría con el dinero en caso de alzarse con el premio.

La jornada del pasado jueves tuvo entre los concursantes a Emilia, quien fue la única en ofrecerse para comenzar a contestar en el escalón denominado Grandes artistas. “Nadie levanta la mano... Emiia levantó sola. Emilia es repostera y pastelera, es de Entre Ríos. Se anotó porque necesita el dinero. Con su esposo pasó algo”, hizo su introducción Guido Kaczka, dando pie a la participante para que revele su historia.

Así fue como la participante relató lo sucedido: “Le descubrieron un tumor de células gigante en la pierna hace cuatro años y en noviembre del año pasado le amputaron la pierna. Y bueno, la familia necesitamos el dinero para poder comprar la prótesis”, afirmó con la voz casi por quebrarse, a la vez que por momentos se mostraba nerviosa. En tanto Pampita, parte del jurado, escuchaba atenta el relato.

“Ah, viniste por amor”, expresó el conductor, ante lo que Emilia con una mirada iluminada contestó de manera afirmativa. “Te enganchaste fuerte, ¿hace cuánto que están juntos?”, continuó indagando, a lo que ella explicó que se encuentran transitando los 17 años. “Y se acompañan en lo bueno, en lo difícil. Qué suerte tienen, Emilia”, reflexionó Guido.

Tras ello, llegaría el momento de la pregunta, donde fue consultada sobre música: “¿Cuál de estos destacados cantantes de origen norteamericano integró el grupo Aventura antes de consagrarse como solista?”. Las opciones eran Prince Royce y Romeo Santos. Ella se decidió por la segunda opción, que resultaba la correcta, lo que le daba un respiro en busca del premio mayor. Sin embargo, luego no pudo continuar avanzando hacia la final y no pudo concretar su sueño.

En la emisión del pasado lunes se vivió un momento impactante cuando Luciano resultó ganador de la jornada luego de contestar a qué destino volaría el avión de Aerolíneas Argentinas que recibiera la falsa amenaza de bomba por parte de una azafata. Tras jugársela por la opción D, “Miami”, el conductor del ciclo confirmó que él resultaba nuevo dueño de 3 millones de pesos por sumar más respuestas positivas que su oponente.

Mientras el conductor del ciclo continuaba saludando a todos, le hizo al participante la pregunta de rigor, si estaba dispuesto a presentarse el siguiente programa, con la opción de alzarse ya con seis millones de pesos, a lo que contestó de manera afirmativa. Y mientras Guido le daba un cierre al ciclo y se despedía del público, Luciano se acercó a una de las participantes y comenzó a hablarle al oído. De inmediato su rostro se transformó y comenzó a llorar.

Fue en ese instante en que Guido, todavía en medio del bullicio reinante se acercó a Cecilia para ver que había ocurrido y cómo se encontraba. Entre lágrimas y visiblemente emocionada, la mujer aseguró: “Luciano me dijo que me iba a ayudar con el piso de mi casa”, mientras no paraba de reír y de llorar a la vez. “Ah, nos habíamos asustado todos”, reveló el conductor al enterarse de lo ocurrido.

