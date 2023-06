Qué figura reemplazará a Nicole Neumann en el jurado de Los 8 Escalones de los 3 Millones

Nicole Neumann dejará su lugar en el jurado de Los 8 Escalones y será reemplazada por una importante figura

Nicole Neumann está viviendo momentos de mucha tensión en la previa a su boda con Manu Urcera. A fines de la semana pasada, la comunidad mapuche emitió un comunicado en el que repudiaba la unión y el lugar elegido para hacerlo, ya que consideran que la misma provocará un “daño ambiental” en la zona. Y a esta polémica se suma su ida de Los 8 Escalones de los 3 Millones (El Trece) en donde la conductora y modelo era parte del jurado hasta ahora.

“Nicole Neumann se está fugando para evitar a los cronistas, las preguntas, últimamente estaba saliendo por otra puerta de los estudios para no enfrentar a la prensa... Se baja del programa de Guido Kaczka, no está grabando. Se toma un recreo de Los 8 Escalones, su vestuarista habría ido a buscar sus cosas”, contextualizaron este martes en Socios del Espectáculo (El Trece). “La producción dice que se tomó unos días, pero se llevó toda la ropa del camarín”, reafirmaron a la vez en que contaron que ya no es parte de las grabaciones del programa de juegos y que hace pocos días Neumann había vuelto de unas vacaciones.

Así las cosas, mientras la producción del programa dice que la ausencia de Nicole será “momentánea”, ya le encontró reemplazo y empezaría a grabar en los próximos días. Después de jugar con el enigmático, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, revelaron de quién se trataba.

“Es alguien que odia a los noteros y a los imitadores”, dijo Pallares antes de que a coro dijeran que el reemplazo de Nicole será Nacha Guevara. “La reemplazará una grande”, cerraron.

Neumann y Urcera pusieron en suspenso su casamiento tras el comunicado mapuche en contra del papá del novio por las deudas que mantiene por la contaminación de la tierra. Sin embargo, la modelo y el piloto de TC consiguieron otro lugar para celebrar la fiesta y anunciaron dónde será. La confirmación de un nuevo lugar la dio Paula Varela, panelista en Socios del Espectáculo, y además, contó: “La fecha de civil es el 8 de noviembre. El civil es en la bodega Malma, en la capital de Neuquén”. “Es un festejo íntimo, no es para las 500 personas, es el civil del 8 de noviembre”, concluyó al respecto.

El comunicado oficial que repudia la celebración lo compartió la cuenta de Facebook de la confederación mapuche de Neuquén donde cuentan con más de 48 mil seguidores. El texto asegura que la fiesta va a ser un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien esta comunidad responsabiliza por daño ambiental. “¿La fiesta del año o la burla del año?”, tituló la organización el comunicado que comienza de la siguiente manera y apunta contra el señor Urcera que sería el dueño la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa). “Esta empresa es fuente de contaminación de las más graves de la Patagonia, ya que el Basurero Petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén”, sostienen.

“Este enorme daño ha sido expuesto desde 2014 por la Confederación Mapuche de Neuquén y penalmente ha sido denunciado por la AAAA (Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina). Los cargos gravísimos son por: tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información y ocupación ilegal de terrenos fiscales”, aseguran en la red social.

Además, el texto sostiene que la empresa de Urcera, Comarsa, tiene una sanción vigente impuesta por la Justicia: “Debe erradicar ese peligroso depósito de residuos petroleros sin tratar, por los impactos que viene generando desde hace más de una década sobre la población más vulnerable que ya manifiesta graves enfermedades producto de la inhalación de los gases tóxicos de la planta sancionada”.

Luego le hablan directamente a Nicole. “La modelo, conductora, empresaria y actriz Neumann siempre se muestra fiel a su compromiso con el cuidado del medioambiente. Una auténtica Earth lover (amante de la Tierra), tal como se define en su biografía en Instagram”, anticipan, para luego copiar algunos textuales de su reconocida postura frente a la naturaleza.

