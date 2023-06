El dramático testimonio del hijo de Javier Portales sobre el duro final del actor: “La última novia de mi papá se aprovechó de su enfermedad”

El drama del hijo de Javier Portales: "La última novia de mi viejo se aprovechó de su enfermedad"

Hace casi 20 años que murió Javier Portales y aun sigue teniendo un lugar destacado dentro de los grandes humoristas de la televisión argentina. Compañero inseparable de Alberto Olmedo, fue su segundo en los sketchs cómicos que despertaban las risas del público y hasta tiene un monumento junto su compañero en la esquina de Callao y Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, su vida no fue tan fácil ni tan feliz. Aunque gozó de fama, prestigio, popularidad y llegó a ganar mucho dinero dedicando su vida al humor, un día las mujeres y su salud transformaron esa vida en un verdadero calvario, convirtiéndolo en un fantasma trágico de sí mismo que lo llevó a una profunda depresión, hasta que falleció solo, internado por una descompensación diabética en el Hospital Ramos Mejía un 14 de octubre de 2003.

Hoy, su unico hijo, Javier Ángel, habló al aire de Intrusos (América) para contar la difícil situación que está atravesando luego de la muerte de su padre. “Una vez mi papá me había dicho que su última novia le estaba metiendo mucha presión, que no la podía dejar sola y al tiempo se fue a vivir con ella y la hija de su pareja. Resulta que mi viejo estaba por comprar una propiedad, yo le había sugerido que lo hiciera por zona norte, porque se lo merecía después de laburar toda una vida. Pero al final terminó eligiendo un piso en Dean Funes y Venezuela. Está bien, era un piso pero a ella no le gustaba otro lugar”, comenzó relatando el hijo del capocómico.

Más adelante, continuó con su descargo. “Era una verguenza, y de ahí en más la enfermedad de la cintura y de la columna de mi viejo, la edad, esa edad en la que no sabés si volvés a enamorarte de alguien, en fin, él había perdido el poder de decisión y puso a cargo a Marina (Garcitúa) de todo. Él tenía una guita a medias con ella, porque ella le hacía firmar cosas cuando él ya no podía hacerlo”, contó.

El drama del hijo de Javier Portales: "La última novia de mi viejo se aprovechó de su enfermedad" (Intrusos, América)

Luego, el hijo de Portales relató un hecho que lo indignó. “Después del primer ACV de mi papá la chica esta estaba en Miami. Y la madre de ella me dijo: ‘no le vamos a avisar a Marina para no arruinarle la vida a mi nieta’, y mientras mi papá se estaba muriendo. Yo le pedí que volviera porque quería saber qué íbamos a hacer. Intenté judicialmente ponerle un curador para que administrase sus bienes pero no pude. Y desde el momento en el que mi viejo le firmó un poder general, ella pudo hacer lo que quiso”.

“En esa época, antes del 2000, los contratos eran en dólares y mi viejo laburaba en todas las revistas, de Mar del Plata y de la calle Corrientes, eran épocas de mucha plata. Mi viejo era muy austero, hacía asados para todo el elenco pero no ostentaba nada. Era de la vieja escuela de los que guardan la plata en la casa”, aseguró.

Javier Portales murió hace casi 20 años y su hijo hizo un profundo descargo (Archivo)

Javier hijo explicó cómo había ganado dinero su papá y cómo fueron sus últimos años, en compañía de un entorno que no lo cuidaba. “Yo te puedo decir que con lo que ha trabajado mi papá los sueldos eran en dólares, era común tener un sueldo de 80 mil dólares para una figura como él. Con esto no estoy diciendo que no me merezco nada, ya pasó. Pero la verdad es que un poco se lo advertí en esa última charla en la que tomamos un café. Él había ido a Cuba y le había dejado la quinta a cargo al padre de su novia. Yo tenía muy buen vínculo con él. Mi viejo llegó un momento en que no era él. Antes de la enfermedad, él era incapaz de gastar tanto, era un tipo bastante austero. Cuando tenés a un tipo de 60 años y la mina llevándole esa diferencia de edad, algo pasó. Yo creo que ella se aprovechó de su enfermedad y que sabía que él ya ni se podía mover. Lo dejaban en la cocina mirando la televisión arriba de una silla de ruedas y él no podía ni mover la silla, mientras la mina salía por la otra puerta porque el departamento tenía doble circulación. Ella quedó embarazada de un amigo de mi viejo, la mina no tiene derecho a nada, y se gastó un montón de plata, pero yo no puedo hacer nada. Tengo 61 años y tengo mis proyectos”, reveló para concluir la entrevista.

