Sabrina Rojas fue con su hija Esmeralda a ver a Jimena Barón, la ex del Tucu López: ¿Hay reconciliación?

Jimena Barón realizó el segundo show del Mala Sangre Tour en el teatro Ópera. De esta manera, cientos de seguidores vivieron una noche muy especial ya que la popular cantante regresó a los escenarios luego de cuatro años. Diversas figuras del espectáculo y la televisión disfrutaron del recital, como la modelo Sabrina Rojas, el influencer Lizardo Ponce, la actriz Carla Peterson y el director teatral José María Muscari.

La expareja del Tucu López (quien también tuvo una relación amorosa con Barón) estuvo acompañada por su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro. En su cuenta oficial de Instagram, Sabrina compartió una historia con una imagen del show y aseguró: “Soy fan de la Cobra, pero Mala Sangre no tiene desperdicio. Es un disco maravilloso de principio a fin”.

La vedette Valeria Archimó, así como las actrices Leticia Siciliani y Bárbara Lombardo también disfrutaron del show en el que la artista interpretó sus grandes éxitos entre los que se destacan “La Tonta”, “La Cobra” y “La Araña”, el tema que escribió basada en su historia real: en lo que ella consideró una traición por parte de Gianinna Maradona, quien fuera su gran amiga y sostén en la separación de Daniel Osvaldo, y quien terminó en pareja con el padre de su hijo.

En la primera noche, J Mena le dedicó el tema “La Araña” a Gianinna y Osvaldo, quienes viajaron de vacaciones a Italia junto a Claudia Villafañe. Primero, estuvieron en Nápoles celebrando la consagración del Napoli y luego continuaron rumbo a Roma, en donde pasearon e hicieron compras.

Antes de entonar el tema, las luces del teatro se apagaron quedando así solo la iluminación de la pantalla en la que se leyó la introducción al tema, contado en primera persona por la propia Jimena. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”, dijo la cantante y no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de cómo seguía el repertorio.

De inmediato, aplaudieron y gritaron. “Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, siguió la artista, según las imágenes que grabó uno de los presentes y que la producción de LAM publicó en las redes sociales del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

“Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, agregó Jimena entre sus silencios y la euforia del público. Hasta que apareció en la pantalla, y ella lo replicó en el micrófono, una fuerte frase sobre su vínculo con Gianinna y Daniel: “Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas”.

Este jueves, la hija de Diego Maradona decidió expresarse en su cuenta de Instagram luego de haber visto el video y escuchado las declaraciones de Barón, y dio su versión de los hechos haciendo hincapié, entre otras cosas, en el vínculo con la actriz que la consideraba su amiga.

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta”, comenzó escribiendo la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. “No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, continuó la exmujer de Sergio Kun Agüero.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan”, agregó Gianinna. “Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, continuó la diseñadora de moda dejando entrever que hasta ahora solo se sabe públicamente la versión de Jimena Barón, quien la consideraba su amiga, pese a que -según aseguró la propia Maradona- para ella no era tan así. Luego, finalizó el posteo de una manera contundente: “Yo hace muchos atrás, por distintas razones y mil motivos, elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. Fin”.

