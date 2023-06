¿Reconciliados?: Cande Tinelli le dedicó un tierno saludo a Coti Sorokin y reveló su verdadero nombre

Cande Tinelli y Coti Sorokin

En enero pasado y lLuego de unas idas y vueltas, unos cuantos rumores y algunos mensajes crípticos en redes Coti Sorokin había confirmado la separación con Cande Tinelli. El músico y la influencer estaban juntos desde hacía más de dos años y en septiembre de 2022 habían tenido una crisis cuando coincidieron en Canta Conmigo Ahora, el programa que condujo Marcelo Tinelli en El Trece. Pero ahora, y después de que la hija del conductor se emparejara y se separara del uruguayo Santiago Urrutia, parece haber lugar para una reconciliación.

Esto se desprende luego de que Cande saludara públicamente al autor de hits como “Color esperanza” (popularizado por Diego Torres) y “Nada de esto fue un error” por el día de su cumpleaños. “Feliz cumple, Roberto Fidel”, escribió la hija de Soledad Acuña en una imagen que publicó en Instagram Stories, en la que se lo ve al músico sonriendo mientras se tapa los ojos con ambas manos.

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa es el nombre completo de Coti, que este 14 de junio está cumpliendo redondos 50 años y, al parecer, los celebrará en compañía de Cande.

El mensaje de Cande Tinelli para Coti Sorokin en el día de su cumpleaños número 50 (Instagram)

“Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”, había dicho Cande en diálogo con LAM a principios de este año cuando confirmaba su separación de Coti.

“A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, confesó de manera terminante. Y agregó más detalles: “Cuando uno esta enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

Cande Tinelli hablo de su separacion de Coti Sorokin

En la misma entrevista, Tinelli reflexionó sobre lo que su ex había dicho al confirmar la ruptura y calificarla de “impulsiva”: “No le echo la culpa a él, en gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así, yo soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás soy muy transparente, no me interesa quedar bien, si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”.

Cuando le preguntaron acerca de una supuesta infidelidad de parte de Coti, Cande sonrió con una mueca en sus labios. “No lo puedo comprobar pero me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Y yo estoy del lado de las mujeres, jamás me enojaría con una mina, pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras. Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, destacó.

