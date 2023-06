Masterchef: Candelaria quedó eliminada tras presentar un plato que no le gustó a nadie

El plato que presentó Candelaria (Video: "Masterchef", Telefe)

Una nueva gala de eliminación en Masterchef tuvo lugar la noche de este domingo, donde quienes aún continuaban con el delantal negro debían esforzarse y lograr cautivar al público para permanecer en la competencia. Sin embargo, en esta oportunidad el desafío fue doble, ya que en una primera instancia, debían cocinar una tortilla en apenas 15 minutos utilizando una amplia variedad de ingredientes que se les dejaron en cada estación de cocina.

Así las cosas, luego de la presentación de rigor por parte de Wanda Nara, fue el turno de que el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular detallara cada uno de los pasos que se deberían seguir en esa atípica jornada que finalmente tuvo como primer salvado a Juan Francisco: gracias a la preparación se salvó de continuar cocinando y ya se encuentra listo para comenzar una nueva semana, con las instancia finales del show cada vez más cerca.

Tras ello, llegaría el momento del nuevo desafío, en el que los participantes que aún pugnaban por no quedar en el camino, Estefanía, Rodrigo, Candelaria, Aquiles y Daniela, debían realizar una preparación que incluyera tres tubérculos y tres formas de cocción distinta, una por cada ingrediente, dentro del marco de un plato libre, en el que pudieran volcar toda su imaginación.

Al momento de la definición, al llegar Candelaria con su plato para que el jurado lo evalúe, presentó unos ñoquis de remolacha, con zanahoria ahumada y boniato frito, y así cumplir la consigna de los tres tubérculos con las tres cocciones: remolacha hervida, zanahoria en el horno y el boniato en fritura. Pese a respetar lo pedido y la originalidad el plato, los tres destacados cocineros no dejaron pasar la oportunidad para expresarse sobre lo que probaron.

“Hice unos ñoquis de remolacha, después agregué la zanahoria horneada que tenía romero, tomillo y aceite de oliva y sal. Y el boniato lo hice frito y lo mezclé con cebolla en polvo, paprika, cúrcuma y queso rallado. La salsa es una crema con muy poquita cebolla y unos champis, muy poquito para que no invada todo”, detalló Candelaria sobre el plato que tuvo a Betular como el primer degustador, luego a De Santis y finalmente a Martitegui, quien fue el primero en cuestionarla: “¿Dónde esta la zanahoria?”, expresó el chef, y fue en ese punto que la concursante detalló que estaba muy sutilmente en la salsa.

Betular tomó el micrófono y disparó: “¿Probaste esta receta alguna vez?”, tras lo cual ella, al contestar en forma negativa, recibió como devolución que la preparación estaba dura. “La salsa es crema, con ñoquis duros, y arriba está el frito ese con todo lo que me contaste, pero hay algo que se está diluyendo. Cuando lo pruebo, además de que está duro, como que no me dice nada, le falta algo de sazón, de impacto, reforzar el ñoqui, la salsa, un plato difícil”, aseguró.

Luego fue el turno de Donato: “El tema de ñoquis es algo particular, se hacen de diferentes formas y tamaños. Voy hiciste de remolacha, que aunque sea un ingrediente bastante aguachento, y acá no solo te absorbió mucha harina, sino que tiene un sobreamasado que desarrolla una red de gluten que resume en esto. La zanahoria está muy rica, pero ahogada en esta salsa no tiene ningún tipo de presencia, y este frito es interesante pero no llega a maravillarme un día de eliminación.

“Es el plato menos Candelaria de los últimos dos meses”, consideró Martitegui para luego expresarle que vuelva a su estación de trabajo, para poder cotejar el resto de las preparaciones de la noche.

Sin embargo, la joven no pudo superar en esta última instancia a Aquiles, quien tampoco deslumbró con sus knishes. Y justamente Martitegui fue el encargado de notificar que la joven era la nueva expulsada del ciclo, tras lo cual se produjo el llanto de todos los presentes en el estudio, tanto sus compañeros de competencia como el jurado y hasta la propia Wanda Nara. Nadie pudo contenerse y las palabras de aliento quedaron marcadas a fuego en ella.

