Wanda Nara se tentó con el dulce de leche en Masterchef y lo sufrió una participante: “Me embadurnó la cara”

Masterchef: Wanda Nara se tentó con el dulce de leche y le embadurnó la cara a una participante (Video: Masterchef, Telefe)

“Tengo la impresión de que es una noche bien dulce”, arrancó diciendo Wanda Nara cuando presentó la última emisión Masterchef, el ciclo que conduce por Telefe. “Bien argentina”, respondió enigmático Damián Betular. Cuando entraron los participantes al estudio, los jurados los saludaron en medio de aplausos a todos. Silvana ocupó el lugar de Estefanía en la estación de la primera fila y Wanda quiso saber por qué. “Eso ya está hablado”, contestó la mujer sin dar más pistas al respecto.

El jurado comenzó explicando en qué consistía el programa de esa jornada. “Hoy la noche trata del dulce más conocido que tenemos los argentinos: el dulce de leche. Van a tener que preparar una trilogía de dulce de leche replicando la que le damos hoy”, anunció Germán Martitegui.

Sobre un plato blanco, los tres jurados mostraron el trío dulce a imitar: un conito, un cheesecake y un alfajor de dulce de leche. “Van a tener la receta y se podrán acercar a mirarlos”, les dijo Martitegui. En ese momento, Antonio no se mostró muy esperanzado. “Parece fácil pero yo con las cosas chiquititas no ando muy bien”, reconoció.

“Hay una pequeña complicación: el dulce de leche lo van a tener que buscar a un tarro que está adelante, y tomarlo con varias cucharas de madera”, les explicó Damián. “Cuando bañen los conitos, tengan cuidado de transferirlos directamente sobre donde los van a presentar para que no se les endurezca el chocolate”, les recomendó Donato De Santis.

Masterchef: Wanda Nara se tentó con el dulce de leche y le embadurnó la cara a una participante (Masterchef, Telefe)

La mediática contó hasta tres, se encendieron las cocinas más famosas del mundo y los participantes arrancaron con entusiasmo el trabajo para evitar llevarse el delantal negro y poder poder obtener los beneficios de la noche. “Muy buena la técnica de Rodolfo, como de heladero para tomar el dulce de leche”, le dijo Damián pero después lo retó: “No seas tramposo, ya está Rudy, ¿cuánto vas a llevar?”.

María Sol fue la última en pasar a tomar el dulce de leche. Con una cuchara chiquita, se le dificultó el momento de llevarlo a su estación, pero ella decidió pasar en último lugar por una cuestión estratégica: para tener un poco más de tiempo que sus compañeros.

Luego, cuando a los jurados les tocó pasar por las islas de los jugadores, Betular se entretuvo charlando con María Sol. El momento más divertido para el pastelero fue cuando la joven se sinceró con que nunca había preparado ni un cheescake, ni un alfajor ni un conito. “Listo, apurate y pasalos por arriba a esta manga de competidores que tenés acá”, le dijo. Entonces le dio seguridad a la joven, quien enseguida admitió hablándole a la cámara: “Hoy me siento más adelantada que el resto”.

Masterchef: Wanda Nara no pudo resistir la tentación de probar el dulce de leche (Masterchef, Telefe)

Cuando Germán pasó por la estación de Estefanía intentó apurarla ante la lentitud de las preparaciones que tenía dispuestas sobre la mesada. “¿Qué te falta?”, le dijo. “Y... batirlo”, respondió la participante. Pero el chef le explicó que ya estaba batido, que no hacía falta hacerlo más. Luego, la hizo correr al horno para cocinar la masa de los conitos. “Escuchame, yo no te quiero poner presión, pero esto que te voy a decir puede arruinar todo, porque tanto los conitos como el alfajor llevan algo más que dulce de leche”, le dijo mientras tanto Estefanía ya estaba lejos, cerca del horno.

“Rudy, qué raro uno de los dos participantes a los que les falta llevar la preparación al horno sos vos”, le dijo Martitegui. “Me falta llevarlo a hornear y él me acompaña”, ironizó el participante que es periodista experto en realeza.

Cuando Wanda Nara anunció que faltaba la mitad del tiempo para terminar los platos dulces, todos corrieron a hornear sus preparaciones. Donato lo retó a Antonio. “La mesada tiene que tener orden”, le dijo al joven y le dio un truco para aplastar uno de los ingredientes con un frasco acostado.

Wanda Nara la forzó a una de las participantes de Masterchef a probar el dulce de leche (Masterchef, Telefe)

Luego, Wanda no pudo contener la tentación. “Silvana, perdón, te voy a sacar una cucharita de dulce de leche, ¿puedo?”, preguntó ante el tarro enorme que tenía adelante de sus ojos. Mientras, aseguró para ella misma: “Esto hay que probarlo para no arruinar todo”. Acto seguido, apenas levantó la cuchara para degustar el dulce de leche los jurados la retaron: “¡Nooo!”, le gritaron al unísono. Pero ella lo probó igual, y le preguntó a Silvana si lo había hecho. “No”, admitió la cocinera y entonces la expareja de Mauro Icardi recorrió todo el salón con una cuchara repleta de dulce y se lo ofreció a la jugadora. “Es un montón para mí”, aseguró la mujer pero Wanda insistió: “¡El dulce de leche hay que probarlo!”. Finalmente, como ella no abría la boca, le embadurnó la cara. Entre risas, la participante se limpió y continuó con la elaboración de su plato.

Seguir leyendo: