Juan Darthés habló tras el fallo a su favor: “Quiero agradecer a Dios”

Juan Darthés habló tras el fallo a su favor (Video: Instagram)

Desde Brasil, donde se instaló desde fines del año 2018, cuando Thelma Fardín presentó una denuncia por abuso sexual en su contra, Juan Darthés grabó un video con el que rompió el silencio tras cinco años de hermetismo. La grabación fue compartida en las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, a una semana de que la Justicia de ese país ratificara su absolución.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.

Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Sobre el final del video, Darthés agregó un comunicado escrito que decía: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

A mediados de mayo, la Justicia de Brasil absolvió en primera instancia a Darthés por una denuncia iniciada de oficio a raíz los hechos que sucedieron el 17 de mayo de 2009 durante la gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, Fardin tenía 16 años y el acusado 45. Pero tanto la fiscalía como la defensa hicieron planteos contra esa sentencia que volvieron a tener respuesta.

En el sistema judicial brasileño hay una primera instancia donde se le solicita una revisión y explicaciones de su fallo al juez, recurso que se denomina embargo, y que es previo a la apelación. En ese contexto, la fiscalía planteó un error material y una “omisión” en la sentencia diciendo que el fallo no había analizado los actos libidinosos (sexo oral y tocamientos) porque el hecho estaba prescrito, según la fecha del momento de los hechos. La defensa también se quejó, pero diciendo que se debió haber dictado la absolución porque en ningún momento se configuró violencia física.

