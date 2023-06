A solas con el elenco de “Blondi”, el film argentino dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi

La actriz Dolores Fonzi es también la directora de "Blondi", un film que relata la vida de una mujer que fue madre a los 15 años y la relación con su familia.

Blondi (protagonizada por Dolores Fonzi) plantea la vida de una mujer adulta que fue madre a los 15 años de Mirko (Toto Rovito), y que vive y disfruta de su vida más allá de lo que se espera de ella. Antes de su estreno en cines el próximo jueves 1 de junio (luego llegará a la plataforma Prime Video), sus protagonistas dialogaron con Infobae acerca de esta historia. Fonzi y Rovito dan vida a esta madre con su hijo, mientras que, Rita Cortese y Carla Peterson interpretan a Pepa y a Martina, la madre y hermana de Blondi.

“Ella es medio Big Lebowski, vive en pijama como que no tiene una presión de progreso muy establecida como nosotros en general”, dice Fonzi sobre su personaje y agrega: “Eso me parecía fascinante y divertido y algo de la comedia siempre me tira a mí”. Blondi actúa con su hijo de una manera tal vez poco convencional y muchas veces cuesta distinguir quién es el adulto en esa relación. “El punto de que él sea más maduro que ella y que sean roommates es muy interesante”, comenta la estrella argentina que también es la directora del film.

Toto Rovito interpreta a Mirko, el hijo de Blondi (Dolores Fonzi) en el film. (Amazon Studios)

Rovito, que formó parte del elenco de Argentina,1985, le da vida a Mirko. Este hijo es maduro, sabe lo que quiere y adora a su mamá tal cual es. “Es una película con mucho ritmo. Te sentís bien cuando te vas de ver la película y creo que además tiene algo muy lindo. ¿Viste que cuando ves una película y parece que conoces a los personajes como si fuesen personas reales básicamente? Me pasa mucho eso con la película”, cuenta el actor.

Blondi habla en un punto más allá de esta relación de ella con su hijo acerca de la felicidad. “La película creo que habla un poco de eso. Cómo ser feliz con lo que tenés”, resalta Fonzi que contó como productor a Santiago Mitre, su pareja y director de Argentina, 1985, film que recibió una nominación al Oscar en 2023. “No es una película de gente con problemas o de traumas. Es una película de gente que está viviendo la vida que quiere”, aclara.

Blondi y Pepa, hija y madre en esta película que cuenta con la dirección de Dolores Fonzi. (Amazon Studios)

El largometraje atraviesa, de alguna manera, las maternidades diferentes o aquellas que tienen una arista diferente. Blondi fuma marihuana delante de su hijo, tiene su casa en medio de un caos y pareciera que los horarios son de lo más flexibles. Pero es una madre que no cuenta con un hombre al lado y que cumpla el rol de padre. Una de las ideas de la trama fue, en palabras de Fonzi, “quitarle presión y quitarle exigencia al rol de la madre porque el padre en general no tiene esa presión en la sociedad y evidentemente el vínculo es mejor cuando se construye sin tener en cuenta qué jerarquía tiene cada uno”.

La vida de Mirko con su madre es el eje conductor de la historia, pero también lo son los otros personajes que aparecen en Blondi como Pepa y Martina. Mientras la mamá es una mujer contenedora que nunca juzga a su hija, su hermana es un poco su antítesis: vive en un matrimonio que la ahoga y es madre de dos hijos, de los que por momentos desea huir. Con este personaje la trama gira hacia una road movie para volver luego al barrio donde vive Blondi.

Carla Peterson le da vida a Martina en "Blondi". (Amazon Studios)

¿Cuál sería para ustedes el eje central de Blondi?

Cortese: Yo creo que Blondi, además de utilizar las maternidades, quiere contar cómo hay que acceder a los deseos. Es una película que también cuenta cómo se habilita la vida para acceder, romper determinadas situaciones para acceder a encontrarse con uno mismo, ¿no? La felicidad de uno, que a veces el sistema te indica determinadas acciones, que tenés que continuar en un sitio que nunca se sabe muy bien cuál es y acá en la película se rompe un poco con eso. Ese es un valor bastante profundo que tiene la película.

Peterson: A mí se me viene una imagen cuando te dicen esto es una taza y la rompés en mil pedazos. La volvés a pegar y vuelve a ser una taza. Yo siento que esta película es eso, habla de una familia y que son así las familias. No son todas como dicen que son las familias. Entonces, me parece que lo que tiene esta película es que lo cuenta desde una manera muy original, muy sentida, muy sensible. A mí me conmueve profundamente. Me emociona saber de dónde nacieron estas cosas para contar. Que vienen de Dolores, de su historia, de sus ganas, de su deseo de escribir una película primero y después terminando filmándola. Estamos muy contentas que nos haya convocado Dolores para dar este gran paso, porque la queremos y la admiramos mucho.

El elenco completo de "Blondi" en la presentación de prensa del film. (RS Fotos)

¿Cómo fue encontrarse con Dolores? No como actriz colega, sino como directora. ¿Cómo la definirían en ese rol?

Cortese: Dolores te indica, por suerte, lo que ella quiere del personaje y te lo indica con mucha claridad y sin que te des cuenta. Vos te das cuenta qué le gusta y qué no le gusta, lo cual es terrible para uno (risas).

Peterson: Ella es muy concreta. Es profunda, es divertida y además ella sabe las dos cosas de tanta experiencia, de tanto estar ella delante de una cámara. Sabe cómo es todo lo de afuera y cómo se le pide a un actor para poder seguir y no cortarlo y de golpe el actor o la actriz pueda encontrar algo mejor todavía. Así que, es muy inteligente, es muy creativa, tiene particularidades en su mirada desde musical, lo estético, es muy original. Yo la admiro profundamente.

La actriz argentina Dolores Fonzi protagoniza y dirige "Blondi", que se estrena el 1 de junio y luego llegará a Prime Video

Blondi estará disponible en cines de Argentina a partir del 1 de junio y luego se sumará al catálogo de Prime Video para ver en toda América Latina.

