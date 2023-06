Cómo está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Luca Martin junto con sus padres, en una postal familiar compartida por el joven

Tres días en el Centro Costa Salguero donde desfilaron miles de fanáticos de la cultura pop, ávidos de compartir sus gustos en cine y series de todo el mundo, además de publicaciones gráficas, en el que no faltaron los más audaces exponentes del cosplay. La Comic Con atrae tanto a menores como a adolescentes, además de adultos que más de diez años atrás vieron el inicio de la convención en el país y no dudaron en visitar las decenas de puestos de venta de cómics y stands de cine, series, videojuegos y cualquier otra adaptación de los universos de la ciencia ficción, el terror, la fantasía, la animación y la acción.

Fue en medio de ese panorama que una figura local se destacó y es Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, quien ofició de host del encuentro geek, además de dar cuenta de cada uno de sus pasos a través de las redes sociales, donde se lo pudo ver, por caso, entrevistando a Daniel y Luis Moncada, quienes encarnaran a los primos Salamanca en la serie Breaking Bad.

Luca Martin en la Comic Con 2023

El joven, que hoy tiene 23 años, sigue los pasos de su papá como conductor radial y ya tuvo varios trabajos relacionados con su vocación, como esas columnas acompañando al periodista en la época de Radio Metro a sus 17 años, para luego incluso tener su propio programa en Urbana Play (104.3 FM), donde desplegaba todo su saber, además de su admiración, por todo lo referente al cine y la fotografía.

“El cine me gusta como un escape, no de cinéfilo, prefiero ver películas desde mi casa. Lo trágico es que me gustaría ver películas de productoras más chicas en la pantalla grande, pero acá no llegan entonces las tengo que ver en casa”, explicó hace algunos meses sobre su pasión, en una nota realizada en radio Cultural. “De chico siempre me quedaba pegando a la tele mirando series y películas y lo encontré como un escape que lo disfruto bastante. A los 6 años ya estaba cebado mirando películas todos los días”, expresó.

Luca Martin compartió una vieja instantánea en la que se lo puede ver junto con su madre, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y los hijos de la pareja, Morena y Julián

“Veo muchas series también, pero llego a ver seis o siete películas por semana. Y muchas de ellas, viejas, porque a veces me cuesta encontrar cosas nuevas interesantes, entonces, reveo los clásicos”, graficó, a la vez que se refirió a las limitaciones con las que puede contar el cine argentino en lo que respecta a presupuesto comparado con producciones internacionales.

Luca junto a su papá, Matías Martin, Natalia Graziano, Mía y Alejo (@justlucam)

Según su apreciación, “desde Matrix hay una caída y el cine está en la lona hace un buen tiempo, y en caso de querer ver buen cine te tenés que arriesgar y ver a directores que no tenés idea quién son, o a los grandes, que dirigen una película cada cuatro años”.

Nancy Dupláa lleva más de dos décadas en pareja con Pablo Echarri, con quien tuvo a sus hijos Morena y Julián. Sin embargo, antes de enamorarse del actor con quien compartió el protagónico de Los Buscas, la actriz había tenido una relación con el periodista Matías Martin, con quien tuvo a su primogénito: Luca. En tanto, en el presente Martin está casado con Natalia Graciano, con quien tuvo dos hijos más: Mía y Alejo. Dupláa, por su parte, contrajo enlace con Echarri el 7 de febrero de 2007, tras seis años de noviazgo, y hoy están considerados como unas de las parejas más sólidas de la farándula.

Luca Martin. amante del cine y series, fue uno de los host destacados de la última edición de la Comic Con

Seguir leyendo: