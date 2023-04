Nancy Dupláa confesó cuál es su estrategia para mantener la relación con Pablo Echarri tras 23 años juntos

Nancy Duplaá confesó cuál es su estrategia para mantener su relación con Pablo Echarri tras 23 años juntos (Video: América)

La de Nancy Dupláa y Pablo Echarri es una de las parejas que más perdura en el ambiente del espectáculo y a pesar de algunas idas y vueltas, reafirman día a día su amor. Con 23 años juntos, 16 de casados y dos hijos en común, Morena y Julián, con el tiempo pudieron superar crisis y distancias para afianzar su romance y continuar como familia.

Este miércoles la actriz visitó Noche al Dente, programa que conduce Fer Dente por América y reveló cuál es el secreto para mantener viva la pasión y seguir juntos después de tantos años.

“Es un laburo, no es fácil”, comenzó diciendo Nancy, y analizó: “Yo creo que estamos diagramados en que tenemos que casarnos, tener hijos y que eso sería el símbolo de la felicidad. Eso viene de la prehistoria, como que esa es la felicidad. Y la realidad es que hay que ser feliz con lo que a uno le pasa. Yo sigo transcurriendo con él y algo está vivo y eso que está vivo es lo principal. Me copa”.

Además, la actriz reconoció que no todo es color de rosa: “Tenemos nuestros momentos donde nos queremos matar, que está todo mal y hay crisis, que ahí es cuando ves si tenés ganas de resolver eso o de mandar a la mierda”, admitió. “Y eso siempre lo hablamos y refundó algo”.

Nancy y Pablo se conocieron trabajando en el mismo proyecto. Eran los dos súper famosos y con una carrera en pleno auge, cuando coincidieron en Los buscas de siempre, la novela que se emitía por Canal Nueve. Allí recreaban la historia de dos jóvenes que eran medio hermanos pero se enamoraban y vivían su amor a escondidas.

Los actores se enamoraron trabajando juntos y desde ahí jamás se separaron (Instagram)

En aquel entonces, ella estaba embarazada del periodista Matías Martin y Echarri se había recién separado de Natalia Oreiro con quien estuvo en pareja cuatro años. Tiempo después los actores se enamoraron y trasladaron el romance de la ficción a la vida real. Pudieron superar el escándalo mediático y los diversos rumores, y su amor pudo más, como lo demostraron estando juntos más de dos décadas.

En agosto del 2003 nació la primera hija de la pareja, le pusieron Morena y luego llegó Julián. Cabe destacar que junto a ellos siempre estuvo Luca, el hijo que la actriz tuvo con Martin. Por último en 2007 se casaron con una súper fiesta que cautivó la mirada de toda la prensa ya que una de las parejas más instaladas del ambiente había dado el gran paso.

Hace unos meses, la pareja realizó un viaje a Brasil para celebrar un nuevo aniversario de casados. Allí aprovecharon para visitar diversos lugares del país vecino y publicaron en sus redes sociales algunas postales de esta escapada. Y en su cuenta de Instagram, Nancy le dedicó unas tiernas palabras a su marido, haciendo un breve resumen de su relación.

“Te miré… me miraste… me gustaste… te gusté… me pediste casamiento… ¡te dije que sí! Y ahí vamos…haciendo camino al andar… juntos… en complicidad… eso sí… las risas nunca faltan… por suerte… que así siga siendo… ¡¡Te amo, hermoso… gracias, gracias, gracias por ser como sos!!”, escribió la actriz en una publicación que superó los 140 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus familiares, fanáticos y amigos que los llenaron de elogios.

