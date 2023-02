El romántico mensaje de Nancy Dupláa a Pablo Echarri tras 16 años de matrimonio

Adios a Burt Bacharach, ícono y artesano de la canción popular del siglo XX

A sus 94 años murió en Los Ángeles el compositor y arreglador de las inolvidables “I say a little prayer” y “Raindrops keep fallin’ on my head” entre otras. Múltiple ganador de premios Grammy y Oscar, es un sello de calidad en la historia de la música pop global