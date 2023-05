El desconsolado llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos Famosos al recordar a su madre: “Es la persona más importante que tuve en mi vida”

El desconsolado llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos Famosos al recordar a su madre

Se vivió un momento de alegría y gran emoción en Pasaplatos Famosos (El Trece) luego de que Juan Gaffuri -uno de los jurados del ciclo junto a Pablo Massey- eligiera a Gabriel Oliveri para que sea parte de su equipo. Ocurrió después de haberse deleitado con su plato de ñoquis a la boloñesa y, ante la situación, el participante no pudo evitar quebrarse en llanto.

Ante el aliento de sus compañeros y de Paula Chaves, conductora de este ciclo especial, el relacionista público se confesó: “Yo soy una persona que trabajo de estar bien y siempre trato de estar bien. Hace un mes y medio me pasó algo horrible y, en vez de quedarme en casa, cuando me dijeron de este programa me vine para acá porque si no era quedarme y que me chupe la cama y la depresión. Así que este programa a mí me salvó”.

“Cuando uno trabaja de relaciones públicas, trata de estar bien porque los que pueden estar mal son los clientes, así que yo trato de darle lo mejor a la gente, pero estoy pasando un momento súper difícil”, agregó Oliveri a continuación.

Gabriel Oliveri lloró en Pasaplatos Famosos al recordar a su madre y fue consolado por Paula Chaves

“Esto se lo quiero dedicar a la persona más importante que tuve en mi vida que es mi mamá, Carmen, que partió. Mi papá tenía un almacén en el interior y ella 11.30 se iba a cocinar”, dijo a corazón abierto. “Y como tantas mujeres, trataba de conformar a los hijos todos los días que siempre preguntaban: ‘¿Qué hiciste hoy?’. Y ella siempre trataba de hacer comida rica para todos. Cocinar, cocinaba solamente Carmen, era la única”, cerró Gabriel, visiblemente emocionado y mientras era consolado por sus compañeros de ciclo.

A la espera del desembarco del nuevo programa de Darío Barassi en las tardes de El Trece, desde el canal decidieron poner al aire un especial con famosos del reality de cocina Pasaplatos. El ciclo que en su versión tradicional tiene a Carina Zampini al frente, estará conducido por Paula Chaves y comandará la aventura de 16 personalidades del mundo del espectáculo, la moda y el deporte a lo largo de once programas. A partir de esta decisión, se especuló que se habría generado una serie de chispazos entre las conductoras.

“Surgió por un deseo del canal, de hacerlo por 11, 12 capítulos. Me acercaron la propuesta para que yo lo haga... Y la realidad es que el Pasaplatos que yo hago hace poco que está al aire, todavía estábamos con todo lo nuevo: me acuerdo que esa semana que me lo ofrecieron hacerlo, nosotros empezábamos a grabar. Fue en un primer viernes de eliminación, con todo lo que eso significa para nosotros, porque es una forma diferente de hacerlo, el día donde se van los participantes, entender el concepto, el tiempo que te lleva hacer algo por primera vez que no es lo mismo que cuando ya lo hacés un montón de veces... Estábamos en todo ese proceso, esperando si el programa se acomodaba y demás, con muchas horas de grabación”, contó Zampini ante una consulta de LAM (América) acerca de la aparición de esta edición especial con famosos.

Carina Zampini explicó por qué no aceptó hacer la conducción de Pasaplatos Famosos y reveló la charla que tuvo con Paula Chaves

“Cuando se hacen dos programas, estás hasta las 11, 12 de la noche y la verdad es que para mi iba a ser mucha carga horaria en un momento en el que no quería perder o distraer yo la energía del programa en el que me puse al frente al principio. Fue más que nada por eso mi decisión, nada tiene que ver con algo que dijeron por ahí, que a mi no me gusta hacer nada con famosos. Chicos, yo hice El gran premio de la cocina con famosos”, se defendió la conductora. Y sentó su postura: “Yo trabajo hace 38 años, no me gusta el bolonqui, no me gusta tirarle a nadie que tengo alrededor”.

Por otra parte, fue tajante al despejar rumores de disputa con Paula Chaves. “Escuché que dijeron que yo estaba enojada con Paula... ¿Cómo voy a estar enojada con ella, que no la conozco personalmente, no nos cruzamos todavía? Venimos grabando en días distintos, ni siquiera tuve la posibilidad. Y yo no soy de ir a eventos, así que tampoco es que me la he cruzado en ese contexto. No nos conocemos personalmente”, reiteró.

Además reveló que tuvo una conversación con la mujer de Pedro Alfonso tras confirmarse su conducción del especial. “Le mandé un mensaje diciéndole: ‘Pau, quedate tranquila, se están diciendo cosas que claramente no son ciertas’. Yo quería que pueda disfrutar plenamente del trabajo porque no está bueno. Al otro día que salieron esos rumores, pedí el teléfono de ella, porque no lo tenía y le escribí, porque sí me parecía que yo sé lo que hago y lo que no, si estoy enojada o si no lo estoy, me parecía que la peor parte se la estaba comiendo ella, de sentir que viene a trabajar con un equipo que compartimos, porque es el mismo equipo de trabajo, con un fantasma agregado”, dijo.

