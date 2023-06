Esteban Lamothe confesó cómo transita el paso del tiempo: “Estoy en un momento depre”

Esteban Lamothe habló del paso del tiempo: "Estoy en un momento depre" (Video: Escucho ofertas, Blender)

Luis, fruto de su relación con Esteban Lamothe es uno de los actores más queridos del espectáculo argentino. De bajo perfil y calmo, es tildado muchas veces de “misterioso” por sus seguidores, en especial los que comparten con él su vida personal a través de sus redes sociales. En los últimos días, el actor mostró parte de un viaje a una playa caribeña junto a su hijo, fruto de su relación con Julieta Zylberberg.

Desde su cuenta, se los pudo ver en traje de baño disfrutando del mar en distintas actividades de vacaciones. “Un viaje de amor”, tituló el actor a su publicación que enseguida se llenó de likes de admiradores y de sus amigos.

En las últimas horas, el actor se sinceró sobre su estado anímico. “El error de un actor es no acompañar el paso del tiempo y empezar a operarse”, reconoció, mientras afirmó que está “reconstruyendo” su imagen porque los productores ya no lo llaman para interpretar a galanes, sino para hacer de padre en las producciones audiovisuales.

En ese sentido, Lamothe reconoció que está pasando por “un momento medio depre”debido a esta situación, que si bien es un hecho natural de la vida, a los actores les puede modificar los personajes que les toca interpretar.

Esteban Lamothe habló sobre el proceso de envejecer: "A la mañana estoy triste" (Instagram)

“Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes… Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo”, contó Lamothe en diálogo con Guille Aquino, en su programa Escucho ofertas, por la señal de streaming Blender.

Más adelante, el actor contó cómo está atravesando esta etapa. “Estoy empezando a envejecer y yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”, admitió.

“Es a la mañana que me cuesta mucho. A la mañana estoy triste, pero después le encontrás la vuelta y decís ‘mirá, tengo 46 y todavía puedo hacer esto o lo otro’ y te sentís un capo, pero después de vuelta sentís lo mismo”, expresó Lamothe, quien actualmente se tiñó el pelo para interpretar a un personaje en una obra de Azul Lombardía y, de paso, le sirve para “tapar las canas”, según su testimonio.

Esteban Lamothe compartió imagénes de su viaje con su hijo Luis (Instagram)

Al respecto del paso del tiempo, recordó cuándo fue que empezaron a encasillarlo en la categoría de “galán”. “Fue en 2015, cuando participé de la película Abzurdah. Yo ya había hecho televisión, pero Axel Kuschevatzky me llamó para hacer esa película, que fue la que me hizo galán porque el personaje de la China Suárez deseaba al mío, entonces eso hizo que todo el mundo pensara que yo era lindo. No es que me sienta feo, pero ahí todos empezaron a decir ‘ah, es lindo’”.

Reconciliado con su expareja, Katia Szechtman, Lamothe aseguró que después de cuatro años juntos tuvieron un impasse de ocho meses, pero que “en julio del año pasado nos reconciliamos. Soy noviero, siempre anduve de novio con ella. Después de unos cuantos meses que no estuvimos juntos nos volvimos a ver y estamos intentando una nueva etapa”.

Seguir leyendo: