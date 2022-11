Esteban Lamothe enfrentó con un contundente mensaje al boxeador mexicano Canelo Álvarez, que amenazó a Messi

Esteban Lamothe, Canelo Álvarez y Messi

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió el boxeador mexicano Canelo Álvarez dirigiéndose a Messi luego de que se hiciera viral un video del equipo argentino celebrando su triunfo ante México el sábado por 2 a 0.

En el clip, en el que todos celebran de manera eufórica se ve una camiseta del equipo azteca en el piso, muy cerca de donde el rosarino se estaba quitando sus botines. La imagen fue interpretada por algunos aficionados como una ofensa del astro argentino y por eso el púgil no dudó en usar sus redes sociales para amenazar al ídolo. Esteban Lamothe se sumó a la polémica y defendió al goleador.

La respuesta de Lamothe al boxeador mexicano que amenazó a Messi

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, preguntó Canelo. Luego, el campeón de supermedianos siguió: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo, que pida a Dios que no me lo encuentre”.

El actor Esteban Lamothe fue uno de los usuarios en la red social del pajarito que no dudó en responderle al campeón. “Con todo respeto Saúl, usted es un boxeador profesional. No puede amenazar a un futbolista de esa manera. Es como que Messi lo amenace a usted con hacerle un gol. Nadie ofendió a su país. Deje el celular y póngase a entrenar hombre, y sepa que acá en argentina lo admiramos mucho”, dijo.

Además del fútbol, Esteban es conocedor y fanático del boxeo, pasión que le transmitió su abuelo Bonifacio. “Fue lo primero prohibido que hice. Me quedaba hasta tarde viendo eso y tomar café que me daba mi abuelo para que me quedase despierto”, contó alguna vez. Incluso su amor por el ring llegó a tanto que hasta se tatuó a Manny Pacquiao en uno de sus brazos.

Al actor le gusta ver peleas, sabe de todo dijo alguna vez, aunque no practica el deporte. Tampoco le iba bien de niño en el fútbol, aunque también le gusta. “Jugaba mal. En el pan y queso me elegían anteúltimo, había uno al que lo elegían de un tirón”, confesó alguna vez. Atajando era “relativamente bueno”, dijo alguna vez y en el tenis “un poco mejor”.

La de Lamothe y Canelo Álvarez podría decirse que fue la continuación de la rivalidad entre hinchas de ambos países que se vivió desde antes de que comenzara el partido. Fue en uno de los sectores del estadio icónico de Lusail. En las imágenes que se comenzaron a viralizar en redes sociales, se puede observar cómo un fan del Tri está caído sobre una de las butacas, mientras otro de la Albiceleste lo golpea, al tiempo que otros intentan separarlo.

Los cánticos y las burlas de uno y otro lado encendieron las chispas que terminaron en una pelea que terminó siendo filmada dentro del escenario del encuentro, que terminó con victoria de los conducidos por Scaloni por 2 a 0.

