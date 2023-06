La fuerte pelea entre Amalia Granata y Úrsula Vargues sobre el Programa Menstruar: “Feminismo trucho”

Amalia Granata cuestionó el nuevo programa del Ministerio de la Mujer

Amalia Granata, la periodista y diputada provincial por Santa Fe, criticó con dureza al Programa Menstruar, una iniciativa lanzada por el Ministerio de las Mujeres. La ministra Ayelén Mazzina aseguró que buscan en toda la Argentina “el acceso a la gestión menstrual, a la información, a la salud”. De esta manera, como parte de este proyecto están entregando copas menstruales en el país y dan talleres de ESI comunitaria para “que menstruar no sea un tabú ni un obstáculo”.

“En Argentina hay personas que no llegan a cubrir todos los meses el costo de uno o dos paquetes de toallitas, y terminan recurriendo a paños o trapos que ponen en riesgo su salud. Además, por incomodidad o vergüenza terminan faltando a la escuela o a otras actividades. Por eso, hablar de menstruación es también hablar de desigualdades”, declaró Mazzina en la presentación del Programa Nacional de Gestión Menstrual Menstruar que se realizó en la Casa Patria Grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además explicó que el programa tiene el objetivo de garantizar el acceso a los insumos para la gestión menstrual a través del fortalecimiento de los programas municipales que la abordan. Por este motivo, se entregan los productos a los gobiernos locales junto a instancias de formación y talleres sobre la gestión menstrual como un derecho y educación sexual integral en ámbitos comunitarios.

“Mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan Menstruar”, se quejó la mediática en el programa radial del periodista Esteban Trebucq que se emite por El Observador. “Es la realidad, son las prioridades del Gobierno, que nos son las de la gente. Por eso les va tan mal en las encuestas. Yo entiendo que esto es para la tribuna de ellos, pero la gente está en otra, porque pasa necesidades, y esto es demagogia, no es la realidad”, agregó en el ciclo Trebucq 1079.

Además, Granata señaló: “Lo que pasa es que viven en su propio microclima, no entienden lo que le pasa a la gente que no llega a fin de mes, que está en la parada del colectivo aterrada porque tiene pánico a que le roben. La cotidiana de la gente lo la perciben porque no la viven”. Luego, agregó: “Están en un microclima militante y hacen estas pavadas de la menstruación y toda la historia”.

Sus declaraciones generaron revuelo en las redes sociales y Úrsula Vargues decidió confrontar a la diputada provincial. La periodista escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Hola, Amalia. ¿Me explicarías cuál es el curro de la menstruación? Menstrúo desde los 17 y nunca gané un mango por sangrar. ¿Podrías ser más específica?”.

Más tarde, señaló en tono irónico: “Tal vez me estoy perdiendo un negocio que vos conocés y no contás. Gracias”. Fiel a su estilo, Amalia le contestó con un fuerte mensaje a su colega: “Cuando vos me expliques a qué ibas a la madrugada a Olivos en cuarentena mientras nadie podía salir”.

El enfrentamiento se puso cada vez más violento cuando Úrsula le respondió furiosa: “La que se cogió todo lo que pudo para salvarse económicamente hablando nos dice que menstruar es un curro. Sinvergüenza”. Amalia le contestó: “¡La Sorora “FEMINISTA " denigrando a una mujer y rebajando sus méritos a las sábanas! #FeminismoTrucho”.

