Vero Lozano cumplió 53 años y celebró por partida doble: la sorpresa de sus compañeros y las velitas junto a su hija

Vero Lozano cumplió años y sus compañeros le hicieron una fiesta sorpresa (Video: Telefe)

Este martes 30 de mayo, Verónica Lozano cumplió 53 años rodeada de amor y cariño tanto con sus compañeros de su trabajo como junto a su familia en su vida privada. En agradecimiento por cada día compartido en el canal, la producción de Telefe decidió homenajear a la conductora con una divertida fiesta a la que accedieron compañeros y los colegas de la señal y que se vivió en el vivo, en los cortes y al finalizar el envío de Cortá por Lozano.

La noticia trascendió en primera instancia, gracias a las redes sociales de Telefe. En el primer video sorpresa, se ve a la conductora llegando a su camarín, el cual estaba repleto de globos. “Gracias Gracias Gracias ! #53. Luego me pongo más sentimental y escribo”, expresó Vero en el posteo que le dedicaron. “Feliz cumple Vero, te amamos”, decía el texto que dejaron junto al audiovisual.

Vero Lozano cumplió años y sus compañeros le hicieron una fiesta sorpresa (Instagram)

Tras salir del camarín, el festejo se trasladó al piso, ya que el estudio de grabación estaba todo decorado con brillos y en las gamas de los colores rosas y blancos. Al igual que en cada cumpleaños, hubo una torta, globos, mesa dulce, una pista de baile y en la parte candy shop, tanto los chupetines cono los bombones y los cupcakes, estaban decorados con el mismo color y las iniciales de la conductora.

También había un cartel con luces LED que decía “Feliz Cumpleaños”. A raíz del festejo, Lozano se mostró muy feliz y agradecida con sus compañeros, pero todavía faltaba el musical. Y cerca del final del programa, todos bailaron con un exclusivo show en vivo de las Bandana, quienes cantaron sus reconocidos hits.

Vero Lozano cumplio 53 años: el festejo junto a su hija (Instagram)

La publicación que compartieron en las redes sociales para sorprender a la conductora superó los 27 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus colegas, fanáticos, familiares y amigos quienes le regalaron cientos de elogios y le dejaron mensajes en honor a su día. “Te amamos Vero”, “Sos la uno, hermosa y buena onda”, “Feliz cumpleaños hermosa”, “Feliz cumple Verito hermosa. Merecidísimo festejo”, “Feliz Cumple Vero! Tu amor está reflejado en el amor de la gente que te rodea. Sin más palabras”, “Que seas siempre muy feliz”, fueron algunos de los comentarios.

Pero eso era solo una parte de la celebración, ya que luego las redes mostraron una reunión mucho más íntima. Allí, la conductora y su círculo más cercano también cantaron el cumpleaños feliz y Vero sopló las velitas abrazada a su hija Antonia.

Un año atrás, la producción también había preparado un festejo para el cumpleaños de Vero, pero las sorpresas habían tenido un perfil más emotivo. La gran sorpresa fue el saludo de Khan-Faradoqui, el médico que la operó y le salvó los talones, luego del accidente sufrido en una pista de esquí en Aspen, en el que cayó desde una aerosilla a siete metros de altura.

Vero Lozano rompió en llanto al ver el saludo de cumpleaños del cirujano que la operó

“Hola Verónica, estoy muy agradecido de estar en tu programa. Antes que nada, te deseo un feliz cumpleaños. Yo sé que es un cumpleaños especial para vos y espero que puedas disfrutarlo. Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio”, expresó el cirujano, mientras la conductora no podía evitar las lágrimas de emoción.

Y continuó: “Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge (Rodríguez) y vos son inspiradores para mí”. En tanto, el profesional cerró: “Mi deseo es que podamos encontrarnos otra vez, pero fuera del hospital. Por favor, háganme saber si vuelven. A mí también me gustaría visitar Buenos Aires algún día. Otra vez, feliz cumpleaños y te felicito por tus éxitos”.

En ese momento, Lozano no pudo evitar conmoverse. “Lo bien que habla, chicos, ojo”, resaltó sobre la perfecta pronunciación en español del médico. “Me re emocioné, ¿ustedes vieron lo que es? Es un amor”, comentó, antes de seguir con los festejos.

Seguir leyendo: