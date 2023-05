El extraño pedido de Federico Bal a María Becerra: “Dame un respiro”

Fede Bal y María Becerra

María Becerra está pasando por un excelente momento a nivel personal y laboral. Recientemente, la artista presentó “Te cura”, la canción que compuso para el soundtrack de Rápidos y Furiosos X. Ahora la joven les anunció a sus fanáticos que se viene una nueva e interesante sorpresa.

“Mañana les doy una linda noticia. Se viene temita con alguien que ustedes quieren mucho”, escribió la cantante en sus redes sociales. Lo llamativo es que Federico Bal leyó este mensaje y le hizo un especial pedido a la Nena de la Argentina.

“Pero, María por Dios, dame un respiro, tengo la de ‘Rápido y furioso’ y la de la boquita sonando 24/7 en mi cabeza, no creo tener espacio para una tercera. Igual sí, seguí así, tkm”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

El pedido de Federico Bal a María Becerra

De esta manera, el conductor dejó en evidencia su fanatismo por la cantante, pero a los seguidores de la artista no les gustó mucho este mensaje y aprovecharon para darle una advertencia. “María no es por aquí”, y “aléjese de María, hombre infiel” fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fanáticos en contra de Federico.

Cabe recordar que el actor se ha ganado la fama de “mujeriego” tras varias separaciones con famosas, especialmente desde su ruptura de Sofía Aldrey en medio de rumores de infidelidad. En una entrevista con Fer Dente, para su ciclo Noche al Dente, por América dio detalles de la ruptura durante el verano.

“Hola Fede, ¿cómo fue tu temporada de verano?”, indagó el conductor en tono de broma. Y Bal respondió: “Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más. Me mudé a una casa divina”, comenzó diciendo a modo de resumen rápido de lo sucedido.

Luego, admitió que un grupo de marcas de electrodomésticos lo convocó para hacer una acción a raíz del tema del lavarropas. “Obviamente dije que no con la poca dignidad que me quedaba”, admitió. Y enseguida habló de su capacidad para reírse de las situaciones difíciles de su vida. “A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más allá del dolor que uno tiene con la separación. Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, afirmó.

En un segmento del programa que se llama Las 10 al hilo, el entrevistado tuvo que responder rápidamente lo primero que se le vino a la mente ante la pregunta del conductor. “¿Algún famoso te tiene bloqueado en las redes?”: “Sí muchos. pero no puedo decirte uno”. Luego vino otra pregunta: “¿Alguna vez te fueron infiel a vos?”: “Sí, claro”, admitió Fede. “¿Te presentaste alguna vez como el hijo superdotado de Carmen Barbieri?” a lo que el protagonista de Kinky Boots dijo: “Sí, y estoy usando aplicaciones de citas, aunque todavía no me vi con nadie porque no me animo, pero si llego al bar en el primer encuentro con alguien creo que mi primera frase va a ser esa”.

