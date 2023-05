El antecedente que habría desencadenado la pelea entre Mar Tarrés y Pampita

El antiguo motivo que habría desencadenado la fuerte pelea entre Pampita y Mar Tarrés (Instagram)

Todo comenzó con un breve intercambio de mensajes entre Mar Tarrés y Carolina Pampita Ardohain. Hace unos días, la modelo hizo pública esta conversación con la exconductora de El hotel de los famosos cuando le dijo que no a un pedido muy especial.

—Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?

—Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!

Esta negativa hizo que la modelo decidiera exponer por medio de una captura la breve charla que mantuvo con Pampita cuando la conductora y actriz no accedió a participar en una acción solidaria por un hospital veterinario público. De inmediato, Pampita expresó su descontento y se lo hizo saber a través de la misma vía. “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien! Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. ¡Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”, le comentó, furiosa, en aquel posteo.

La cordobesa le respondió aquel mensaje y fue más allá: “Cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”, sostuvo, haciendo referencia a la relación que Pampita tuvo con el extenista Pico Mónaco. Más tarde, Tarrés realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el que ratificó su enojo con Pampita y explicó por qué hubiera sido de gran ayuda su colaboración.

Pampita y Mar Tarrés habrían tenido una pelea hace unos años y ese sería el verdadero motivo de su enemistad (Archivo Tv)

“Es una persona muy influente en el medio, y si ella nos ayudaba era una mano enorme. Y si no te gusto, no te gusta mi contenido, okey, pero no es para mí. Si yo no necesito un hospital público, si gracias a Dios yo tengo obra social”, dijo Mar y agregó: “Sí necesito a esta altura de mi vida un novio veterinario porque con la cantidad de perros que rescato me estoy fundiendo con toda la plata que gasto. Eso me vendría bien”.

Y volvió a atacar a la esposa de Roberto García Moritán: “La verdad que yo no necesito un hospital veterinario público. Pampita, no te lo pedí para mí, te lo pedí porque de verdad no tenés idea lo que es ir a una villa miseria. Cuando quieras te invito a una villa miseria a recoger un perro que está tirado en un baldío todo ensangrentado”.

Así las cosas, durante la tarde de este miércoles el periodista Juan Echegoyen reveló un detalle inesperado: cuál sería la verdadera causa del enojo entre Pampita y Tarrés. Según contó el panelista de Nosotros a la mañana, el ciclo de El Trece este enojo vendría de hace varios años atrás cuando Mar había sido invitada al programa Pampita Online, por la pantalla de Net Tv.

Así Etchegoyen relató: “Recordando una nota que dio Mar en septiembre del 2021 a este programa ella contó en ese momento que la había pasado muy mal en el programa de Pampita, tanto que se fue llorando de Pampita Online. Voy a repasar lo que dijo Mar Tarrés en ese momento: ‘Estaba en el ojo de la tormenta Rocío Girao Díaz por una frase que había dicho sobre los cuerpos, que se acuerde Rocío lo que hizo en el programa de Pampita. Se rió de mí porque Puli De María me dijo obesa’. O sea, a Mar Tarrés en el programa de Pampita hace dos años le dijeron obesa”.

Mar Tarrés se habría ido del programa de Pampita llorando hace dos años y esa sería la causa de la enemistad con la conductora (Instagram)

Más adelante, el periodista continuó con la posible explicación del inicio de la pelea entre ambas. “Mar me dijo que ‘Pampita estaba al tanto de esa situación y no hizo nada. Fue una experiencia fea ir al programa de Pampita, de la que me fui llorando y fue la primera vez que me fui llorando de un programa. Estábamos en el camarín todas las chicas antes de empezar el programa, y también estaba Puli De María, ellas no sabían quién era yo porque yo venía del interior y Puli se dio cuenta de que yo era la invitada del día y me dice: ‘Vos sos Marta, la que es modelo de talles grandes, ¿vos sos obesa, no?’, entonces se hizo un silencio en todo el camarín y le respondí: ‘lo que se ve no se pregunta’, Y después cuando bajamos la productora me dejó atrás de cámaras y Rocío contó lo que había sucedido. Dijo: ‘no sabés qué gracioso’ y se pusieron a reír”.

Luego, el periodista también dijo que Mar Tarrés le afirmó que ella le había contado lo ocurrido a Pampita por mensaje pero que no había tenido ninguna respuesta de la conductora.

