La indirecta de Wanda Nara que luego borró: “Aunque supe que me utilizaste, de mí te enamoraste”

Wanda Nara realizó un posteo con indirectas que luego eliminó

En momentos en que la relación entre la empresaria y conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi había vuelto a brillar como en un principio, los últimos días fueron muy agitados y así ella lo mostró a través de las redes sociales y distintas entrevistas, además de volverse a mostrar junto con el cantante L-Gante. Así, en medio de este panorama, llamó la atención un posteo realizado por ella en su cuenta de instagram que generó más comentarios incluso luego de ser eliminado de su cuenta.

“Mis códigos son varios y no me hables del barrio. Y aunque supe que me utilizaste de mí te enamoraste”, comienza el texto que acompaña una fotografía en ropa interior, con la vista perdida entre las cortinas contemplando el afuera. “Tu letra decía que me querías y tantas noches mis lágrimas secaste y hoy sos vos quien las provocaste”, cerró el posteo, al que le sumó dos emojis, el de un corazón y el de una nube con lluvia. De inmediato, todos los comentarios tomaron a L-Gante como el destinatario de esas palabas, músico con el que ella había colaborado en el tema El último romántico.

Wanda Nara y el posteo en Instagram que luego borró

Este posteo, que luego fue borrado y ya no puede ser visto en el perfil de la empresaria que cuenta con casi 16.5 millones de seguidores, ocurrió apenas 24 horas después de otro en el que podía leerse: “Se me acercó el chico del barrio, el turro y el empresario, yo no escabio y a ninguno le di mis labios”, acompañado de una selfie en ropa interior recostada en la cama. Además, sumó un texto que generó intriga y especulaciones varias: “Se viene y se van a morir”, lo que muchos dieron por cierto una posible nueva colaboración musical, aunque resta ver con qué músico, teniendo en cuenta las últimas palabras de ella.

Incluso, en medio de todas estas especulaciones mediáticas es que ella fue noticia este fin de semana por los guiños que tuvo para con Mauro Icardi. Una semana después de anunciar su separación, y de sacar a pasear su soltería por la noche porteña, la conductora de Masterchef celebró a la distancia la victoria del Galatasaray, club donde se desempeña su todavía marido y representado, con un mensaje contundente que abre la puerta a una posible reconciliación.

Desde que a comienzos de este año aceptó conducir el reality de cocina de Telefe, la situación en la familia Nara-Icardi quedó establecida de la siguiente manera. La ahora morocha vive en Buenos Aires con sus tres hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto-, fruto de su relación con Maxi López. Aquí los chicos llevan a cabo sus estudios e incluso el mayor sigue los pasos de su padre en las divisiones inferiores de River Plate.

La publicación de Wanda Nara donde se refiere "al turro y al empresario"

En tanto, Mauro permanece en Estambul junto a las hijas de la pareja, Francesca e Isabella, y cumpliendo su contrato con el popular club turco. Su equipo lidera cómodamente la liga local y este sábado se impuso al Sivasspor por 2 a 0 con dos goles del argentino.

Siempre activo en sus redes, el ex Inter y PSG subió una larga serie de historias replicando los festejos de los fans por una victoria que los acerca al campeonato. Además, compartió un posteo con fotos junto a las niñas, uniformadas con la camiseta, el pantalón y las medias amarillas y rojas del Galatasaray y la cara maquillada con los mismos colores. “Con ellas es más lindo festejar”, escribió en una postal llena de felicidad.

Del otro lado del mundo, Wanda acusó recibo y le dejó un like a la publicación, que sin embargo evitó comentar. De todas maneras, subió a sus historias una foto de Icardi y las nenas con la frase “Mi debilidad”, y etiquetó al futbolista para asegurarse que le llegue el mensaje.

