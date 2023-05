Wanda Nara compartió una provocativa foto y mensaje, ¿contra L-Gante y Mauro Icardi?: “El turro y el empresario”

Este fin de semana, Wanda Nara compartió unas sensuales fotos en la cama a través de su cuenta de Instagram. En la descripción del posteo, la conductora de Masterchef se refirió indirectamente a su amigo L-Gante y a su ¿expareja? Mauro Icardi, pero sólo el cumbiero le respondió en los comentarios.

“Se me acercó el chico del barrio el turro y el empresario yo no escabio y a ninguno le di mis labios. Se viene y se van a morir”, escribió la empresaria debajo de las cuatro fotos que publicó en Instagram, tendida en la cama en ropa interior. Los comentarios de la publicación se llenaron de opiniones encontradas, pero muchos empezaron a relacionar las palabras de Wanda con L-Gante (“el turro”) y Mauro Icardi (“el empresario”).

Aunque la mediática no hizo referencia a ninguno de los dos, el cantante le respondió con ironía: “Jodeme que se viene un tema”. Es de público conocimiento que la empresaria fue vista en los premios Gardel 2023 junto al músico.

En los últimos días, ella aseguró que no fue a acompañarlo, sino que asistió a disfrutar de la velada, esta referencia que hizo L-Gante podría ser parte de algún nuevo plan artístico entre los dos como fue la canción “El último romántico”. Por su parte y hasta el momento, el futbolista no le puso me gusta a la publicación ni realizó ningún comentario al respecto.

La publicación de Wanda Nara

De igual manera, sí estuvo presente en las historias de su exmujer ya que compartió un emotivo momento junto a sus hijas en el festejo del triunfo del Galatasaray. El equipo de Estambul venció 2 a 0 al Sivasspor con dos goles del argentino. “Con ellas es más lindo festejar”, escribió Icardi en una publicación.

A través de sus historias, Wanda celebró con su familia a la distancia y compartió fotos y videos de la felicidad de sus hijas con su papá. “Mi debilidad”, escribió la conductora en una foto donde están los tres en el estadio posando para las cámaras.

Anteriormente, Icardi aprovechó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores y habló sobre su relación con Wanda Nara: contó si sigue en pareja y cómo está el vínculo con su esposa y madre de sus nenas.

“¿Por qué siempre Wanda hace lo mismo si no lo necesita? ¿Siempre que quiere salir están separados?”, fue una de las consultas que Mauro eligió responder. Con una sola palabra: “Ponele” y un emoticón con una carcajada que llora de la risa.

Después una seguidora fue directo al grano y le dijo: “¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”. “Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos -respondió el marido de Wanda - segundo porque estoy casado hace 10 años”, explicó para negar la separación de su esposa.

En cuanto a las hijas que tiene con la mediática, Mauro fue contundente y contó que las nenas viven con él.

Finalmente, un seguidor le preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aclaró el jugador de fútbol sobre la tormentosa relación que mantiene con su mujer.

