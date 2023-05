Mauro Icardi rompió el silencio sobre su relación con Wanda Nara: “Ya me aburrió”

Mauro Icardi habló sobre su relación con Wanda Nara (Instagram)

Hace unos días y después de que trascendiera el rumor de que Mauro Icardi le habría sido infiel, Wanda Nara se autoproclamó separada del jugador del Galatasaray. Si bien unas pocas semanas atrás, Mauro estuvo de visita en Buenos Aires para ver a su mujer, aprovechó su corta estadía para participar de Masterchef, el ciclo de Telefe en el que la mamá de sus hijas Francesca e Isabella es conductora.

Así las cosas, todo estalló cuando Marcia, de la cuenta Gossipeame comenzó a difundir la versión de que el jugador le habría sido infiel a la empresaria justamente en ese viaje a Argentina. Al parecer, Icardi habría aprovechado esos días para ir a buscar a Chivilcoy a una promotora que conoció a través de las redes sociales.

Según relató a Socios del espectáculo (El Trece) la propia Candela Lecce, la joven en cuestión, que tiene 23 años y sería la tercera en discordia, todo comenzó en octubre del año pasado. “Un sábado a las 4 de la tarde, Mauro le contesta una foto en el baño con un: ‘Qué bomba’, con fueguito y ojitos tapados. ‘Recién lo veo’, responde Candela. Y él le dice: ‘Debés tener muchos mensajes’. A lo que ella le responde: ‘Pero el tuyo me llamó mucho la atención’”, leyó Rodrigo Lussich sobre el comienzo de una conversación entre Mauro y Candela a través de mensajes directos de Instagram.

Luego, Rodrigo continuó leyendo un chat de WhatsApp: “Ella le dice: ‘Soy muy de mi departamento y mis cosas’ . Y él le dice: ‘Te entiendo más que nadie Cande. Yo también pasé por una situación similar y a veces aguantás cosas que no tendrías por qué por muchas cuestiones. Pero bueno... No viene al caso. ¿Te puedo llamar? ¿Cómo te sentís?”.

Mauro Icardi habló sobre su relación con Wanda Nara tras los rumores de infidelidad con Candela Lecce (Instagram)

Según explicó Virginia, a partir de ese momento ambos comenzaron a tener un ida y vuelta, pero recién se habrían conocido personalmente, siempre según el relato de Lecce, el sábado 26 de marzo, cuando él la habría ido a buscar a su ciudad para llevarla a un Apart Hotel en Puerto Madero, donde se habría concretado el encuentro íntimo.

Durante este martes, Icardi aprovechó su cuenta de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y habló sobre su relación con Wanda Nara: contó si sigue en pareja y cómo está el vínculo con su esposa y madre de sus nenas.

“¿Por qué siempre Wanda hace lo mismo si no lo necesita? ¿Siempre que quiere salir están separados?”, fue una de las consultas que Mauro eligió responder. Con una sola palabra: “Ponele” y un emoticón con una carcajada que llora de la risa.

Después una seguidora fue directo al grano y le dijo: “¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”. “Primero porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos -respondió el marido de Wanda - segundo porque estoy casado hace 10 años”, explicó para negar la separación de su esposa.

El jugador del Galatasaray respondió un cuestionario de preguntas por Instagram y habló de su actual vínculo con la madre de sus hijas (Instagram)

En cuanto a las hijas que tiene con la mediática, Mauro fue contundente y contó que las nenas viven con él.

Finalmente, un seguidor le preguntó lo que todos estaban esperando: “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”. “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’, entonces está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, aclaró el jugador de fútbol sobre la tormentosa relación que mantiene con su mujer.

Seguir leyendo: