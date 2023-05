Después del enojo con la prensa, Jimena Barón habló de la polémica frase de Daniel Osvaldo

Jimena Baron hablo de su vinculo con Daniel Osvaldo y las hermanas Maradona

En la noche del jueves último, Jimena Barón tuvo un fuerte cruce con la prensa que la abordó a la salida de Noche al Dente, el programa de América al que asisitó en calidad de invitada. Un rato después, realizó una acusación en su cuenta de Instagram en contra de los cronistas que la esperaban en la puerta del canal para hacerle preguntas, algo que no esperaba, según sus palabras.

“Hoy fuimos dos minas a las que a Mili le pegaron un codazo, y a mí me recontra forrearon, y golpearon un auto en el que yo estaba adentro, abrieron las puertas. Una locura total. No sé qué carajo van a decir, pero fue espantoso lo que pasó. Estoy un poco hasta las pelotas de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les dije que tenía que rajar a casa porque estaba mi hijo despierto. Les chupa un huevo. Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta. Te pueden boludear porque son seis machos juntos y no pasa nada. Estoy hasta las pelotas”, resumió Jimena, visiblemente enojada.

Un poco más tranquila, en la mañana del viernes habló con LAM (América) y dio explicaciones de su reacción, pero también aprovechó para hablar de cómo está su vínculo con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison. “Yo no vi nada en las redes sociales, pero escuché algo de que él dijo que su pareja era la mujer de su vida... Pero no sé nada”, respondió acerca de una reciente publicación del exfutbolista haciendo referencia a su relación con Gianinna Maradona.

“No soy la única, hay otras dos mamás que hacen exactamente lo mismo que yo: son cuatro niños que son hermanos”, dijo en relación a las otras exmujeres de quien defendió las camisetas de Roma, Boca Juniors y la selección italiana, entre otras. “Y yo tengo derecho a hacer mi historia con una examiga, o lo que sea, en mi canción”, agregó en relación a “La araña”, tema que escribió inspirándose en su vínculo con la hija menor de Claudia Villafañe. “Después, en la actualidad, es algo que ya no está en mi vida. El tema de los niños es otra cosa. Y somos tres las que estamos todos los días...”, remarcó.

Gianinna Maradona y Jimena Barón cuando eran amigas

Por otro lado, Jimena esquivó a futuras polémicas con Gianinna y apuntó directamente hacia Osvaldo. “No tiene que ver con quién está él en pareja. Lo que nosotras queremos es que los niños tengan a su papá presente, como cualquier mamá. Primero por nuestros hijos. después, obviamente a mi me alivianaría la vida decir: ‘Che, el viernes a la noche voy a la cine’... Pero bueno, toca lo que toca”, dijo risueña aunque resignada.

Y ahí fue cuando dio sus razones por las que explotó el jueves ante la prensa. “Está bueno explicar que yo ayer estaba (hizo un gesto de estar “hasta arriba”)... Hay momentos que, entre garpar todas las cosas, cuidar al pibe, que me digan: ‘Che, el pibe está acá despierto y son las 12 y cuarto’. Dije: ‘Chicos, hoy no’. Yo también tengo un cansancio de estar sola con Morrison. Pero bueno, nada, toca”, contó.

Consultada por el cronista, Barón contó cómo están las cosas con Dalma Maradona, de quien era muy amiga hasta que Gianinna empezó su relación amorosa con Osvaldo. “No quiero seguir con este tema, ya está. Hubo una decisión familiar de ausentarse. Que es como la historia de mi vida... Pero bueno, nada, está bien, qué sé yo, ni idea... Trato de empatizar, igualmente, pero no me parece justo para una amiga de toda la vida, desde muy chiquitas”, respondió. A su vez, agregó que a la hija del Diez “la quiero mucho, la quiero mucho. Y en este momento de mi vida, ya hace tiempo que yo me quedo con las cosas buenas y avanzo. porque también hay que soltar y avanzar”.

