La historia detrás de la angustia de Jimena Barón al ver la serie de Fito Páez: "Casi me muero" (Video: "Noche al Dente", América)

A un mes del estreno de El amor después del amor, la serie que refleja la infancia y los primeros años de carrera de Fito Paéz, continúa entre las más vistas de Netflix y también está en boca de todos: no solo de los artistas que fueron parte de la vida de su colega y quienes comentaron sobre sus interpretaciones, sino también de aquellos fanáticos que crecieron con su música. Tal fue el caso de Jimena Barón, quien días atrás se había mostrado llorando en sus redes sociales luego de ver los capítulos.

El jueves por la noche, la actriz y cantante estuvo invitada a Noche al Dente, el late night show que conduce Fernando Dente por la pantalla de América, y se refirió a la biopic dirigida por Juan Risso y Carolina Milli y del impacto que le generó cuando la vio. Allí, la artista -que está presentando su gira Mala Sangre- habló de su vida, de su carrera y de su infancia en un segmento del programa llamado “el disco de la vida”, en el cual el invitado elige destacar experiencias personales a través de canciones. En su caso, lo hizo con “Mariposa tecknicolor”, uno de los mayores hits de Fito Páez.

Jimena y Fer comenzaron a cantar de manera efusiva al escuchar el tema que pertenece al disco Circo Beat. Y de inmediato, la actriz reveló la angustia que sintió cuando vio la serie y revivió momentos de su infancia. “‘Mariposa Tecknicolor, Circo Beat son mi primario. Este disco que salió en el ‘93, no me acuerdo bien, fue un disco que escuchábamos en el colegio. Era ir a pedir el grabador para poner Circo Beat. Es un disco que tiene mucha alegría, mucha felicidad, mucha Argentina. Entonces, me lleva al primario de los pelos”, recordó la intérprete de La Tonta, La Cobra y La Araña, entre otros éxitos.

“Con la serie casi me muero”, se sinceró luego y agregó palabras de elogios para Fito Páez: “Un tipo tan sensible, que compone tan pegado a lo que va viviendo, a lo que va sintiendo”. “Estas canciones me matan, me llevan a mis amigos del primario, que después... la vida, te vas abriendo y por ahí no te ves más, pero unía Circo Beat de una manera muy hermosa”, se expresó la cantante.

Imágenes del recital de Fito Páez en el estadio Vélez, recreadas para la serie El amor después del amor

Durante la entrevista con Fer Dente, Jimena Barón también se refirió a su historia de vida. “¿Estás más lastimada de lo que se te ve?”, preguntó el conductor. “Yo soy súper fuerte, yo puedo. Y está la prueba porque estoy sola con el enano (por Morrison, su hijo con Daniel Osvaldo), me hago cargo de mi casa y ayudo a mi familia de chiquita. Hasta mis 16 años, la guita que ganaba, era para mi familia porque la necesitaba. Y me banco sola”, aseguró la cantante.

“Por ahí, estoy muy curtida. Tengo mucha cosa adentro y soy muy transparente con las fortalezas y con las cosas que no lo son. Lloro un montón -agregó-. Yo tuve una historia compleja. De hecho, se conoce una parte. La parte más pesada no sé si alguna vez estaré lista o no para contarla. Pero fue una vida complicada, tanto la mía como la de mis hermanos. Tuvimos unas historias pesadas, mucha cosa densa. Y sí, yo creo que, si no fuera fuerte, no estaría así de entera, laburando, positiva y para adelante. Pero también me muestro con mis roturas”, continuó Jimena.

Por otro lado, Dente resaltó unas declaraciones íntimas que hizo la actriz tiempo atrás: “Me acuerdo que una vez dijiste en redes, y no me olvido más: pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.

“Seguro no estaba con nadie, pobrecita”, respondió la actriz y se refirió a su actual vínculo con Matías Palleiro: “No, bueno, no lo veo todos los días. No convivimos porque él no quiere. Yo sí quero, basta. ¿Viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”.

