Estefi Berardi no pudo llegar al trabajo por un piquete y estalló de furia: “Es una vergüenza”

Estefi Berardi no pudo llegar al trabajo por un piquete (Video: Mañanisima)

Este jueves Estefi Berardi arrancó el día indignada y estresada ya que no pudo llegar a horario a los estudios de Artear donde trabaja día a día en Mañanisima el programa que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine.

Con ánimos de expresar su bronca, la panelista utilizó sus redes sociales para quejarse de la situación tras quedar varada en el tránsito a raíz de un piquete donde varios ciudadanos marcharon y por la 9 de julio hasta la Plaza de Mayo, para acampar frente a la Casa Rosada.

Primero la panelista se expresó a través de su Twitter: “Qué vergüenza. ¿Hasta cuándo la ciudad va a permitir que corten así la 9 de julio? Hacen lo que quieren y nadie hace nada. ¡No puedo llegar a mi trabajo!”, sostuvo indignada y luego dejó un mensaje similar en sus historias de Instagram.

Allí, Estefi le sacó una foto a los manifestantes desde su auto y sumó sus palabras repletas de bronca: “No puedo llegar al trabajo. La ciudad debería hacer algo con esto. Para que puedan manifestarse dejando aunque sea un carril libre. Es una vergüenza”, sostuvo mientras se veía a los manifestantes impidiendo el paso.

Estefi Berardi se expresó furiosa en las redes por un piquete que le impidió la llegada al trabajo (Instagram)

Al enterarse de la situación, desde Mañanisima se comunicaron a través de una videollamada y la panelista salió al aire desde el vehículo en el piquete. “Estoy clavada en el medio del tránsito. Estoy por el Congreso. Hago una cuadra en la 9 de Julio y nos vuelven a mandar por adentro. Estoy clavada yo y los millones de autos que quieren llegar a trabajar. Los autos hacen unos metros y frenan. Van a paso de hombre”, sostuvo mientras en el estudio la escuchaban Carmen Barbieri y Pampito.

“Me orillé para poder hablar con ustedes, pero hace media hora que estoy intentando llegar. Es una vergüenza que la ciudad no haga nada para frenar esto”, explicó la influencer dejando claro que no estaba conduciendo y hablando por celular. “Que manifiesten lo que quieran, pero al menos antes dejaban un carril para circular. No puede ser que no puedas llegar a trabajar porque hay gente que te corta la calle y la ciudad no hace nada”, agregó en el mismo sentido en el que se había expresado en las redes.

Desde el estudio, la conductora intentó llevar calma para que no se haga mayores problemas por la situación: “Hay muchos que están acampando desde ayer. Vos quedate tranquila. Igual te tenemos en el programa”, señaló la actriz, que aportó su visión sobre la movilización: “Yo siempre digo que tienen que organizarlo mejor, pero que sí manifiesten. ¿Cómo no van a manifestar? Vos, tranquila”, cerró Barbieri llevándole tranquilidad a su compañera de programa.

Estefi Berardi mostró que finalmente pudo llegar a trabajar (Instagram)

Cerca del final del envío, la marplatense logró arribar a los estudios ubicados en el barrio de Constitución y cumplir al menos por un rato con sus obligaciones en Mañanísima: “Llegué”, señaló en un mensaje escueto pero contundente desde el interior de la emisora.

