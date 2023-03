El fuerte cruce a los gritos entre Delfina Wagner y Estefi Berardi que terminó en insultos

Delfina Wagner se enfrentó cara a cara con Estefi Berardi en LAM

Delfina Wagner fue invitada a LAM como “angelita”, lugar que ocupará por el resto de la semana, según anunció el conductor del ciclo Ángel de Brito. En medio del programa, la joven de 19 años que se encuentra estudiando locución, protagonizó un tremendo cruce con Estefi Berardi y terminaron a los gritos en el estudio.

Todo comenzó cuando Ángel le preguntó acerca de la relación de las dos mujeres y Delfina contó las razones de su enojo. “Ella me escribe así como si fuéramos amigas: ‘Hola Delfina ¿vos estás saliendo con tal?’, me lo pregunta en una cuenta secundaria de Instagram porque en la principal yo la tengo bloqueada”.

“Yo ya la conozco de antes, va, ella me conoce de antes. El año pasado hubo un episodio en el cual yo había salido una vez con un cantante, había salido una sola vez con Chano, subimos una foto y ella empieza a difundir, difundir, difundir....”, reveló en medio de gritos entre ambas.

Al parecer, Wagner le había pedido que no hablara de la situación pero no por el tema en sí sino por la forma en la que se lo había planteado y se desataron los gritos por parte de la panelista. “Estefi vos caiste con una actitud totalmente patotera”, es acá cuando la joven comete el error de comparar con los mensajes que le mandó a Melody Luz por su embarazo.

“Estamos hablando de vos porque me mezclas temas, pero hacete cargo de tu tema, es muy básico agarrarse de otros temas, es muy básico”, fue la defensa que Berardi ante la mención de la bailarina. La pelea continuó hasta que Ángel hizo callar a las dos y siguió adelante con el programa.

Durante la tarde del martes, la también periodista había compartió en sus redes un video contra Berardi, en el que mostraba un mensaje directo que la angelita le envió por Instagram para consultarle sobre su relación con Alfa. “¿Estás saliendo con Alfa? Eso se lo tendrías que haber preguntado a la novia de Fede Bal”, dijo Wagner.

“¿Por qué te enojas si se toca un tema que vos publicaste?”, le dijo la panelista de Carmen Barbieri, y luego la trató de “burra” por no entrar en razón con respecto a su manera de manejar el tema. “No puedo contestarle a una burra, es imposible”, aseguró Estefi, y luego le fue con todo: “Ella necesita pelear porque sino no estaba sentada en LAM, me quiere pelear para estar sentada acá, de nada”, y le tiró un beso de manera irónica.

“¿Sos la novia de Alfa?”. “No, no soy la novia. Vamos de a poquito. Él es una persona muy atractiva; es un caballero y muy respetuoso”, contestó la joven de 19 años durante el programa.

“Yo le escribí a Alfita -ella lo llama así- porque él había puesto una story con la canción De nada sirve. Entonces, le pedí si podíamos llegar a hablar”, manifestó Delfina. Y añadió: “Él muy respetuoso, me invitó a almorzar al bar que él frecuenta en Martínez. Fuimos a varios bares y en todos lo quieren invitar, pero a él le gusta pagar”.

