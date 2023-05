Yanina Latorre y Estefi Berardi se enfrentaron al aire de LAM: “Me das pena”

Estefi Berardi y Yanina Latorre se enfrentaron al aire (Video: LAM)

Las angelitas Estefi Berardi y Yanina Latorre han protagonizado varios cruces al aire de LAM el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América y este viernes tuvieron una nueva discusión. Mientras analizaban una información que había llegado sobre la salud de Jorge Rial, tenían diferentes versiones y terminaron enfrentándose al aire. Incluso terminó el conductor involucrándose en el tema que continuó este sábado con más reproches y reclamos en Twitter.

Todo comenzó cuando Estefi aseguró que Jorge Rial, retomaría la conducción de Argenzuela, el programa que conduce por C5N en un plazo de 15 días. En ese momento, Yanina la interrumpió para aclarar que el periodista estaba viendo el programa y desmintió la información que había dado su colega. Vale recordar que el conductor sufrió un infarto el sábado 29 de abril, mientras disfrutaba unas vacaciones en Colombia y desde el jueves pasado está en su domicilio, donde continúa con su rehabilitación

“Será el día que deba ser, ni un día más ni un día menos. La semana que viene, me sentaré (a hablar) con gente del canal...Aún no está nada confirmado”, leyó Latorre y acotó: “No habló con nadie del canal todavía”. Por su parte, Ángel de Brito se sumó al debate: “A mí me parece que el grupo debe querer que vuelva ahora, pero él no va a volver”, analizó.

En ese momento Berardi siguió validando la información de su fuente e insistió con su postura: “A mí me cuentan que esta charla (entre el canal y Jorge Rial) existió”. A lo que Yanina le contestó: “Jorge Rial está mirando el programa y me está diciendo eso, y es él en primera persona. Yo entiendo que vos tenés un problema y ya dijiste muchas pavadas siempre”.

El día que Yanina Latorre y Estefi Berardi salieron del aire y ni se saludaron (Instagram)

Fue ahí cuando Latorre miró a Ángel y comentó: “Pobre piba, me das pena Estefi. Ahora contanos que no te acostaste con Fede Bal. Sos mentirosa”, arremetió la panelista que también conduce su programa de radio en El Observador 107.9. Lejos de quedarse callada, Berardi le contestó a su compañera: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con la China Suárez, hacés lo mismo. Sos agresiva: Cuando das una información, te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”.

Al escuchar a Estefi, Ángel de Brito que no suele involucrarse tomó la palabra para desacreditar a Berardi: “No, eso es mentira. Se fueron por otros problemas o porque las echamos”, comentó a lo que Berardi insistió: “Se fueron un montón porque no soportaron tu maltrato. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan ni que te traten mal, por más que uno piense distinto”, agregó la también panelista de Mañanísima. Y cerró contundente: “En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”.

Por su parte Yanina aclaró: “Con algunas me llevé mal, con la mayoría tengo la mejor. Yo padecí a Graciela Alfano y a esta chiquita (por Estefi) todo el año pasado diciéndome mentirosa de manera sistemática. Pero bueno, acá estoy hace ocho años trabajando muy bien”, concluyó. Cabe recordar que Latorre y Berardi habían tenido un cruce durante el verano, cuando se enfrentaron a raíz de la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey.

