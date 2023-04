Daniela de Gran Hermano cumplió uno de sus sueños y reavivó su relación con Thiago: “La mejor compañía”

Daniela de Gran Hermano cumplió uno de sus sueños gracias al reality

Esta semana, Daniela Celis viajó a Salta acompañada por Thiago Medina y así, la pareja que se formó adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) parece estar recuperando la sintonía. Con la excusa de reencontrarse con Marcos Ginocchio, campeón del reality show, la joven oriunda de Moreno además cumplió uno de los sueños de su vida.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, el cual publicó en conjunto con Thiago, Daniela escribió: “Les quiero compartir un pedacito de todo lo que vivimos! Aparte de conocer Salta, que lo amé, quiero contarles que es la primera vez que viajo en avión y realmente puedo decir que es otro sueño cumplido”.

En el clip se ven distintas imágenes del viaje: en algunas se la ve muy cerca de Medina, disfrutando de comidas típicas salteñas, también que hablaron con algunos medios locales, subieron al teleférico y casi siempre en compañía del Primo. “Fui con la mejor con la mejor compañía, con la persona que me viene acompañando hace meses en está nueva experiencia que es una locura”, agregó Daniela junto a un emoji de una carita con corazones. Por su parte, en un vivo de Instagram Thiago contó que fue la segunda vez que se subía a un avión. “La pasamos re bien los dos”, resumió.

Thiago, Marcos y Daniela en Salta

“Qué lindo finde. ¡Hermosa experiencia con hermosas personitas! Definitivamente me volví enamorada de Salta”, expresó la influencer en un posteo, junto a varias postales. El viaje a Salta tenía un motivo puntual y se trata de una promesa que Marcos les había hecho cuando compartieron la casa del Gran Hermano. “Le quiero agradecer al Primo por haberse tomado un tiempo para llevarme a conocer un poco de su pueblo. Muy lindo todo. Gracias, primo”, escribió Thiago en sus historias. Luego compartió más imágenes en su feed. “Viviendo experiencias lindas”, escribió.

“Es la primera vez que vengo acá, ya viajé a San Juan. La verdad que es muy lindo. Marcos sabe que vinimos, preferimos caerle de sorpresa y arreglar algo. Es nuestro primer viaje con Dani, nos estamos conociendo”, afirmó Medina al ciclo Desenchufados.

Thiago de Gran Hermano inauguro su verduleria

Por otra parte, Medina acaba de cumplir su sueño al abrir su propia verdulería. El hecho lo colmó de emoción y captó la atención de los vecinos de Laferrere que se acercaron a saludarlo el día de la inauguración, el pasado lunes. Además de la gente del barrio, lo acompañaron y felicitaron dos de sus excompañeros Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el Conejo.

“Me lo propuse y lo pude cumplir”, afirmó el exparticipante en declaraciones al programa A la Barbarossa (Telefe), mientras compartía con quienes allí se encontraban distintas frutas de cortesía. Allí también aclaró que, además de este emprendimiento, también retomó sus estudios secundarios.

En la entrevista, Thiago reveló que Alexis se había ofrecido para ayudarlo económicamente en su emprendimiento, pero Thiago optó por hacerlo junto a sus familiares. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”, aclaró el propietario del local.

Desde su apertura todas fueron buenas noticias para el expartcipante, que no para de recibir clientes a quienes él mismo atiende en el horario de las 8 hasta las 20. Sin embargo, dejó en claro que su presencia está atada al calendario de eventos y encuentros a los que sea llamado, para evitar un sinsabor a quien se acerque hasta allí aunque más no sea para verlo y que no se encuentre.

Seguir leyendo: