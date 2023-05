La honestidad brutal de Daniela de Gran Hermano cuando le preguntaron por qué avanzó en su relación con Thiago

Daniela habló de su relación con Thiago

Antes de viajar a Brasil, Daniela Celis visitó Mañanisima, el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine. En una charla a fondo, la exparticipante de Gran Hermano habló entre otras cosas de su relación con Thiago Medina, un vínculo que empezó dentro de la casa y que perdura fuera del reality. Y para sorpresa de muchos, la historia de amor sigue firme, al punto que en este momento disfrutan de unas vacaciones en Buzios, donde celebran sus primeros tres meses de pareja.

“Thiago me sorprendió mucho fuera de la casa”, admitió Pestañela en el programa. “Es otro Thiago. Es un dulce de leche. Es súper amoroso, atento, caballero”, agregó la influencer, que supera el millón de seguidores en sus redes sociales.

A continuación, la joven de Moreno reveló por qué su novio había actuado diferente durante los días del reality. “Yo le dije ‘Thiago, si hubieras sido así dentro de la casa te hubieras ganado el corazón de toda la Argentina porque sos un osito panda’. Y él me dijo que le daba vergüenza”, reconoció la joven. Al escucharla Carmen le preguntó: “¿Se aman de verdad?”, a lo que Daniela contestó: “¡Sí! Obvio que sí”.

En ese momento, la conductora quiso saber más sobre los sentimientos de su invitada: “¿Sentís mariposas en el estómago cuando lo ves? ¿O cuando lo vas a ver?”. En ese momento, a Daniela se le escapó una confesión: “La verdad con Thiago es que cuando salí de la casa pensé que iban a haber otras propuestas…”, comentó entre risas, y luego agregó: “Yo me doy cuenta de que me enamoro del corazón. Cuando me enamoro del corazón de alguien, no importa el frasco. Me enamoré. Ya está”, añadió.

Daniela mostró las nuevas compras que hizo para su casa (Video: Instagram)

Em este sentido, le recordaron que su novio había revelado que a ella le escribían jugadores de fútbol, aunque prefirió no dar nombres. “Me prendió fuego Thiago ese día”, señaló entre risas. “Muchos músicos también, me sorprendió el rubro. Músicos muy top”, agregó Daniela, manteniendo el anonimato. Y consultada por Estefi Berardi sobre el vínculo de pareja que tiene con su excompañero, no dejó lugar a dudas: “Carmen, te voy a dar una primicia, porque sos vos y te amo”, contó, antes de anunciar oficialmente su noviazgo con el joven de González Catán y de anticipar el viaje a Buzios.

De esta manera, la joven continúa delineando sus pasos fuera de la casa más famosa del país. Primero había anunciado la apertura de un local destinado al cuidado estético. “Vamos a hacer cejas, pestañas, uñas. Vamos a hacer un kit de emergencias para cuando se vayan de viaje”, contó haciendo honor a Pestañela, el apodo con el que se la conoció durante el certamen originado en su coquetería. Luego, trascendió que junto a sus grandes amigas Julieta Poggio y Romina Uhrig lanzarán una línea de indumentaria deportiva.

En medio de estos proyectos, compartió con sus seguidores otra gran noticia al mostrar las llaves de su nuevo departamento. “Primeros logros. Obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mi mamá, el resto, con amor van a llegar las cosas, vamos a ir comprando todo de a poquito”, señaló Celis en sus redes sociales, y con el correr de los días mostró cómo iba poblando su nuevo hogar.

