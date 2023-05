Los 8 escalones: el desopilante pedido al aire de una participante que dejó a Guido Kaczka sin palabras

Una participante sorprendió a Guido Kaczka con un particular pedido al aire (Video: "Los 8 escalones de los tres millones", El Trece)

Guido Kaczka y su programa Los 8 escalones de los tres millones se convirtieron en los favoritos de muchas familias que los eligen todas las noches. Cada día, el ciclo de preguntas y respuestas de la pantalla de El Trece genera mucha expectativa en el televidente que se vuelve un participante más del otro lado de la pantalla apoyando a quienes están en el estudio y buscan ganar el premio mayor. De consagrarse, además, tienen la posibilidad de regresar al día siguiente para duplicar el premio. Y así de manera sucesiva.

Y en cada emisión, muchos concursantes sorprenden tanto al conductor como a la audiencia por distintas actitudes al aire. Tal fue el caso de Alicia, quien manera sorpresiva llamó a Francesca, la secretaria del programa y le expresó su inquietud. “Algo te pasó, Alicia”, comentó Guido al ver su extraño comportamiento durante el programa. Ella había respondido de manera correcta y cuando fue el turno de su compañero de al lado, pidió ayuda de la asistente del ciclo y le habló por lo bajo. “No, no, no. Lo arreglo con ella”, respondió la mujer tratando de no darle trascendencia a su tema para que el juego siguiera su curso.

El conductor le hizo caso y continuó interactuando con el otro participante, pero el micrófono de Alicia seguía abierto y se logró escuchar al aire lo que le sucedía: le explicó a Francesca que estaba incómoda con el calzado que tenía puesto y preguntó si podía cambiarlo: “Yo no puedo más con los zapatos ¿Vos no tenés unas chinelas?”. Y antes de obtener una respuesta por parte de la secretaria, atinó a querer quitarse el calzado que llevaba puesto.

Alicia se quitó los zapatos para continuar en Los ocho escalones de los tres millones

Luego de recibir el aval de Francesca, la participante se deshizo de los zapatos con la ayuda de su compañero: se sostuvo de su brazo mientras el joven estaba dispuesto a escuchar la pregunta que leería Guido para intentar responderla de manera correcta y así seguir avanzando. Tras asistir a Alicia, el participante le pidió al conductor si podía repetir sus palabras, y Guido accedió al notar que había estado atento a la mujer con su imprevisto.

“Estoy bárbara así. ¿Te molesta que me quede así?”, le consultó la participante a la secretaria, quien aclaró que no había ningún problema al respecto. Por caso, detalló que lo importante es que ella estuviese cómoda en el estudio.

El juego continuó su curso y ambos participantes respondieron de manera correcta en aquella ronda. Alicia se convirtió en una de las tres finalistas del día y continuó el recorrido sin zapatos y expresando su comodidad. En tanto, no pudo avanzar en la última instancia, la que consta de un mano a mano de preguntas y respuestas, ya que Augusto, otro de los participantes, contaba con una ventaja de juego entre el trío y decidió quién pasaba a la siguiente etapa con la posibilidad de ganar.

“Por el solo hecho que Alicia es muy genia y probablemente me gane, elijo a Antonella”, explicó el concursante revelando la estrategia que había aplicado. Tras las preguntas y respuestas, Augusto perdió contra la compañera que él eligió. De esa manera, Antonella se quedó con los tres millones de pesos y expresó su enorme alegría. Además, aseguró que regresaría al día siguiente por los seis millones de pesos.

