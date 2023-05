Una participante sorprendió a Guido Kaczka y él no supo qué hacer: “¿Llamo al médico?”

Guido Kaczka le siguió el juego en vivo a una participante (Video: el Trece)

Guido Kaczka entiende perfectamente qué le gusta a la audiencia y cada programa que encara perdura porque el público elige verlo. El conductor recibe cada día nuevos participantes en Los 8 Escalones que se animan a competir en el ciclo que conduce por El Trece, y aunque el programa busca entretener y divertir a los televidentes con un juego de preguntas y respuestas sobre cultura general, muchas veces los concursantes sorprenden y emocionan tras revelar su historia de vida o incluso, al contar el motivo por el que necesitan el dinero.

Y los recursos para llamar la atención y destacarse entre el resto de los participantes es inagotable y también merece una mención: desde looks extravagantes, detalles en el pelo y hasta amuletos de la suerte, todo es válido para lograr destacarse entre el resto y avanzar en el juego que ofrece tres millones de pesos como premio.

Este martes una participante de nombre Estefania fue más allá y no solo sorprendió a Guido sino que también lo preocupó, al referir que no se sentía bien. Para asistir al programa, la joven lució un look súper llamativo y original: fue vestida con un traje color azul oscuro, medias negras y unas plataformas celestes. En sus manos llevaba una muñeca como si fuera su hija. Esta era completamente blanca, de pelo largo, tenía cola y un par de cuernos. “Es una de mis muñecas, la colecciono. La traje para que me dé suerte. Este se llama Orión”, contestó Estefania cuando le preguntaron por el objeto que había llevado.

Además, la participante explicó la importancia de la misma: “Colecciono todo tipo de muñecas, pero estas son mis favoritas. No hice conteo la última vez, pero debo tener más de sesenta. Es como una especie de dragón”, comentó Estefania cuando Guido le consultó si era una especie de sirena. Con el pasar del programa, la concursante fue avanzando y contestando bien las preguntas. Además de su look, Estefi mostró una personalidad súper divertida, haciendo chistes y bromeando con el resto de los participantes.

Aunque en un momento de la noche se vivió un mal entendido. La situación ocurrió cuando ya estaban en el séptimo escalón (de los ocho que integran la competencia). En ese momento, Guido le preguntó: “¿Qué nombre se le da al proceso por el cual se agrega hidrógeno al aceite vegetal para convertirlo en una sustancia más sólida y estable a temperatura ambiente?”.

Así era la muñeca que Estefania llevó a Los 8 Escalones (El Trece)

“Hidrogenación”, contestó la joven de manera correcta aunque luego le dijo al conductor: “Perdón Guido, pero estoy hecha un chacinado. Con los nervios tengo un revuelto de vísceras y sangre”. Al escuchar las declaraciones de Estefi, algunos rieron aunque Kaczka se mostró preocupado: “¿Necesitás que el médico se acerque? ¿Una silla, agua o algo?”.

La participante notó la preocupación de Guido así que aclaró que se sentía bien y que no tenía nada, sino que había hecho una broma. Luego siguieron el ciclo con normalidad

Cabe destacar que unos días Guido, en una entrevista con LAM (América) se refirió a otro bastión importante de su programa: el jurado. Así habló sobré cómo es la relación entre Nicole Neumann y Pampita. “No es que las veo conversar, pero las veo bien, a veces yo cuando llego al estudio las veo ya sentadas y se hacen fotos, eso lo veo desde el control a full”, dijo. Y enseguida agregó entre risas: “Y está bien, si fuéramos como ellas, si nosotros tuviéramos ese porte también nos haríamos fotos”.

“Pero hay una buena convivencia?”, insistió el cronista de LAM, y Guido respondió: “Mirá, la verdad las veo que se llevan bien, las veo contentas con el programa, yo a veces me acerco antes de que empiece el programa y se arma una mínima charla ahí mismo”.

Con respecto a si a Nicole le había molestado que se sumara Pampita al ciclo de preguntas y respuestas, el conductor aclaró que no. “Mirá, yo les decía, a mí no me llegó ni la producción me dijo que había dicho que no, porque a veces puede pasar, pero eso no me llegó, mi vivencia, posta posta, es que está todo bien”.

